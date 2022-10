Weiterkommen ist Pflichtsache

Die Männer und Frauen von GW Nottuln treten am Donnerstag (13. Oktober) auswärts an. Die Westfalenliga-Elf von Roland Westers läuft bei Vorwärts Epe auf, das Landesliga-Team von Anna Donner nur wenige Kilometer entfernt bei der SG Heek/Oldenburg.

Die Fußballer von GW Nottuln treten am heutigen Donnerstag auswärts im Kreispokal an – die Männer wie die Frauen. Die Westfalenliga-Elf von Roland Westers läuft um 19 Uhr zum Achtelfinale bei Vorwärts Epe auf, das Landesliga-Team von Anna Donner eine halbe Stunde später, nur wenige Kilometer entfernt, zur zweiten Pokalrunde bei der SG Heek/Oldenburg. In beiden Fällen sind die Grün-Weißen klarer Favorit.

Die Gastgeber der Nottulner Männer sind aktuell Dritter in der Bezirksliga 11. „Wir fahren da mit fast voller Kapelle hin“, sagt Dirk Nottebaum, Co-Trainer der Nottulner. „Wir werden nicht leichtsinnig sein. Schließlich wollen wir auf jeden Fall in die nächste Runde, zumal als Titelverteidiger.“

Wie auch parallel die GWN-Frauen wollen Cheftrainer Roland Westers und Nottebaum Spielern die Möglichkeit zum Einsatz geben, die in den Ligaspielen der vergangenen Wochen nicht so häufig aufliefen wie die Stammkräfte. „Das Gerüst unserer Aufstellung werden wir deshalb aber nicht komplett über den Haufen werfen“, so der Co-Trainer.

Fraglich sind heute abend die Einsätze der angeschlagenen Peter Stüve, Semih Daglar und Marc Wenning-Künne. Wieder im Kader des Westfalenligisten steht nach mehrwöchiger Verletzungspause Offensivspieler Finn Köhler.

Nottulner Frauen beim B-Ligisten

Nach einem spielfreien Wochenende in der Landesliga gastieren die Frauen von GWN heute Abend beim Spitzenreiter der Kreisliga B Ahaus/Coesfeld. „Die Mannschaft von Heek/Oldenburg kennen wir noch nicht“, sagt Nottulns Co-Trainer Matthias Feitscher. „Aber wir werden sie nicht unterschätzen, genauso wenig wie wir Adler Buldern unterschätzt haben.“ Den A-Ligisten hatten die Grün-Weißen in der ersten Kreispokalrunde standesgemäß mit 7:2 in Dülmen besiegt.

Damals hatten GWN-Cheftrainerin Donner und Feitscher auch Spielerinnen auflaufen lassen, die im Ligabetrieb noch nicht so oft zum Einsatz gekommen waren. Das wollen sie am heutigen Donnerstag beim B-Ligisten Heek/Oldenburg auch so halten. Welche Spielerinnen aus dem Stammpersonal eine Pause bekommen, entscheiden Donner und Feitscher kurzfristig.

Sicher ist, dass Katharina Gronover heute nicht dabei ist – sie ist beruflich verhindert. Milla Lücke könnte erstmals nach ihrem dreimonatigem Schweden-Aufenthalt bei den Grün-Weißen wieder zwischen den Pfosten stehen.