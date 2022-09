Westers: „Das wird ein Brett“

Die Westfalenliga-Saison 2022/23 ist noch jung. Bisher ist GW Nottuln noch ohne Niederlage. Das soll sich nach Trainer Roland Westers auch am Sonntag nicht ändern, wenn die Grün-Weißen im zweiten Heimspiel die zweite Mannschaft des SC Verl empfangen. Für den GWN-Coach ist jedenfalls vor dem Anpfiff um 15 Uhr im Baumberge-Stadion eines sonnenklar: „Das wird ein Brett!“

Die erste Mannschaft des SC Verl spielt in der 3. Liga. „Deshalb ist die Zweite von denen für mich eine typische U-Mannschaft. Die Spieler sind durch die Bank technisch sehr gut ausgebildet und verfügen über eine hohe Geschwindigkeit“, sagt Westers, der auch weiß, dass die Jungspunde von Verl II natürlich immer den Blick nach oben richten und sich so mancher fragt: „Wann kann ich mich mal in der Ersten zeigen?“ Am Sonntag jedenfalls nicht, denn das Verler Aushängeschild spielt erst am Montag gegen den SV Meppen. Nicht optimal für die Nottulner, denn so könnten beim Gast einige Spieler aus dem Kader der Ersten auflaufen.

Westers beschäftigt sich mit diesem Gedanken nicht lange, denn das kann er ohnehin nicht ändern. Er hofft allerdings darauf, dass die Talente jugendlichen Übermut zeigen werden – doch auch das kann er nicht beeinflussen.

Ein 0:0 schließt Nottulns Coach für Sonntag jedenfalls aus, denn der auf Rang acht geführte Gast hat nach einem Sieg, zwei Remis und einer Niederlage ein Torverhältnis von 5:9. Der Tabellensiebte Nottuln wiederum bestritt bisher eine Partie weniger und weist nach einem Dreier und zwei Unentschieden ein Torverhältnis von 9:8 auf. „Wir haben unsere Spielidee gegen den Ball geändert. Wir wollen mehr Tore erzielen. Das gelingt uns auch, aber die Balance passt noch nicht. Wir müssen den Ball auch mal längere Zeit in den eigenen Reihen halten“, fordert Westers, der bisher noch mit keinem Spiel seiner Truppe wirklich zufrieden war. „Das lag auch an den vielen Spielern, die im Urlaub weilten. So konnten wir uns noch nicht wirklich einspielen.Doch diese Zeit ist jetzt zum Glück vorüber.“

Lediglich Josse Gerick ist jetzt noch mal weg und fehlt wie der immer noch verletzte Mirko Schinke. „Deshalb haben wir im Augenblick einen guten Konkurrenzkampf um die Startelf-Plätze. Wenn bis Sonntag nichts mehr passiert, stehen mir 21 Spieler zur Verfügung. Schade, dass ausgerechnet jetzt unsere Zweite erst am Dienstag in Appelhülsen spielt“, sagt Westers, der mit der bisherigen Punkteausbeute zufrieden ist: „Mit Mesum und Lünen haben wir schon zwei Mannschaften, die ich zu den Top 5 zähle, weg.“

Wenn es nach dem Nottulner Übungsleiter geht, muss sein Truppe jetzt nur einmal ein gutes Spiel über 90 Minuten zeigen. Am Sonntag besteht dazu die nächste Chance.