Westers hat sich in Nottuln gut eingelebt

Roland Westers ist der neue Mann an der Seitenlinie von Westfalenligist Grün-Weiß Nottuln. Und hätte kaum einen besseren Start erwischen können: Menschlich fühlt sich Westers angekommen – zwei Siege aus zwei Spielen tun ihr Übriges.

Gute zwei Wochen ist es her, da saß Roland Westers das erste Mal auf der Westfalenliga-Bank von Grün-Weiß Nottuln. Nach der Trennung von Ex-Coach Yannick Gieseler fand Co-Trainer und sportlicher Leiter Dirk Nottebaum in dem 44-Jährigen A-Lizenzinhaber, der im Sommer seinen Abschied bei Nottulns Ligakonkurrenten Borussia Emsdetten bekanntgegeben hatte, einen schnellen Ersatz. Bei seinem neuen Club fühlt sich Westers bereits pudelwohl.

„Ich wurde hier super aufgenommen“, berichtet der mit seiner Familie in Emsdetten lebende Neucoach und lobt seinen Co und sportlichen Leiter: „Dirk hat mir den Einstieg hier wirklich sehr einfach gemacht.“ Von seiner neuen Truppe ist Westers begeistert. „Das hat man als gegnerischer Trainer schon immer gemerkt und jetzt wird es noch klarer: Nottuln ist charakterlich einfach super, da ist richtig Leben in der Mannschaft. Ich kann bisher tatsächlich noch gar nichts Negatives finden.“

Friede, Freude, Eierkuchen

Friede, Freude, Eierkuchen also – und das nicht nur im zwischenmenschlichen Bereich. Zwei Ligaaufritte dufte Westers bisher verantworten, zweimal siegten seine Grün-Weißen. „Deshalb weiß ich auch noch nicht, wie die Stimmung hier nach einer Niederlage so ist“, sagt Westers und schiebt lachend hinterher: „Darauf würde ich aber auch gerne noch ein wenig verzichten.“

Die beste Defensive der Liga (4 Gegentore) ist es, die ihn bisher davor bewahrte und auch bei den beiden jüngsten 1:0-Erfolgen gegen den SC Herford und beim VfL Theesen wieder glänzte. Dass der Fokus in den Partien auf der Abwehr lag, liegt schon allein in der Quantität begründet. „Wir haben einfach viel mehr Defensivleute im Kader als Spieler, die sich selber in der Offensive sehen. Da ist es logisch, dass die Defensivarbeit bei uns auch eher im Kopf verankert ist“, sagt Westers, der sich „mit der Zeit“ dann aber auch mehr Offensivaktionen wünschen würde. „Die Anzahl der Tiefenläufe ist zum Beispiel noch viel zu niedrig bei uns. Aber wenn wir jedes Spiel mit 1:0 gewinnen, dann wäre ich der Letzte, der sich beschwert“, sagt er und schließt: „Die Defensive ist aber ja immer einfacher zu trainieren als die Offensive.“

„Formal immer noch Aufsteiger“

Tatsächlich könnte die Saison bisher kaum besser laufen, Status Quo sind 17 Punkte und Platz drei. Einzig der SV Rödinghausen II und der, so scheint es, übermächtige 1.FC Gievenbeck thronen noch über den Grün-Weißen – und das, obwohl diese nach der abgebrochenen Vorsaison ja „formal immer noch Aufsteiger“ sind, wie Westers betont. Aufstiegsansprüche seien daher völlig unangebracht: „Man muss sich nur mal den Kader von Gievenbeck angucken, wir sollten die Kirche im Dorf lassen. Wir sehen das ganz entspannt und realistisch und sind extrem zufrieden mit dem Saisonverlauf.“

Fortgeführt werden soll die Serie von drei Liga-Siegen in Folge am Sonntag (15 Uhr), wenn die Nottulner den SuS Neuenkirchen empfangen. Blickt man auf das Tableau, dann sollten die Grün-Weißen gegen den Tabellen-Vierzehnten als Favorit aufs Feld gehen. „Tabellarisch mag das sein“, sagt Westers, „aber vor der Saison hätte Neuenkirchen wahrscheinlich jeder Trainer unter die ersten drei gesetzt“. Eine „Wahnsinns-Qualität“ habe der kommende Gegner, der diese aufgrund von Verletzungen und Ausfällen bisher noch nicht richtig habe abrufen können. „Das wird eine Wundertüte“, sagt er. Verzichten müssen er und seine Mannen am Sonntag auf den rotgesperrten Semih Daglar, Henning Klaus ist krankheitsbedingt fraglich.