Westers ist begeistert

GW Nottuln ist im Monat Oktober richtig gut drauf: Der Fußball-Westfalenligist aus den Baumbergen gewann am Sonntag mit 1:0 beim VfL Theesen. Es war der dritte Punktspielsieg in Serie.

Fußball: Nottuln gewinnt in Theesen 1:0

So kann es weitergehen. Auch im zweiten Spiel unter dem neuen Trainer Roland Westers fuhr Fußball-Westfalenligist GW Nottuln wieder drei Punkte ein. Nach dem 1:0-Heimsieg in der Vorwoche gegen den SC Herford gelang den Grün-Weißen am Sonntag beim VfL Theesen ein Erfolg mit dem gleichen Ergebnis. Vor allem zwei Nottulner Akteure wurden von ihren Mitspielern nach der Partie besonders geherzt: Siegtorschütze Friedrich Schultewolter und Torhüter Christoph Hunnewinkel, der einen Elfmeter abwehren konnte.

„Wir haben eine ganz starke erste Halbzeit gespielt, hatten Chancen wie am Fließband und den Sieg damit am Ende auch verdient“, erklärte Roland Westers.

Die Grün-Weißen begannen forsch und kamen immer wieder zu guten Abschlüssen. In der zwölften Minute hatte Semih Daglar Pech, dass sein Schuss aus spitzem Winkel das Gehäuse der Platzherren nur um Zentimeter verfehlte. Sieben Minuten später lag GWN dann vorne: Nach einem Eckball von Felix Hesker stieg Friedrich Schultewolter am höchsten und köpfte zur Nottulner Führung ein.

Nur wenig später fand Daglar nach einem direkten Freistoß seinen Meister in Theesens glänzend reagierenden Schlussmann Florian Ernst (23.). Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel ging dann Fabian Schöne im Strafraum der Platzherren zu Boden, nachdem ihm ein VfL-Spieler auf den Fuß getreten war. „Fabian fiel um wie ein Baum. Der Unparteiische dachte wohl, dass sei eine Schauspieleinlage gewesen, doch Fabian wurde ganz klar gefoult“, hatte Westers eine gute Sicht auf die Szene.

Von den Gastgebern kam in Hälfte eins nach vorne fast nichts: Einen 30-Meter-Schuss faustete Hunnewinkel zur Ecke. Das war´s.

Nach dem Seitenwechsel stellte Theesen von einer Dreier- auf eine Viererkette um. Die Gäste benötigten einige Zeit, um sich darauf einzustellen. Dann aber hatte Nottuln wieder alles im Griff. Nur das 2:0 wollte nicht fallen: Erst vergab Hesker, anschließend Fabian Schöne.

Nach einer Stunde kam Josse Gerick im eigenen Strafraum zu spät und foulte einen Gegenspieler. Den Foulelfmeter konnte Hunnewinkel indes abwehren. Doch ein weiterer Aufreger sollte folgen. In der 63. Minute beschwerte sich Daglar nach einem Foulspiel wohl etwas zu vehement. Der Schiri zog eine Karte – und die war rot. Die Gäste waren fassungslos. Doch die Szene schweißte die Nottulner Elf auch zusammen, die nun mit großer Leidenschaft den knappen Vorsprung in den letzten 30 Minuten über die Zeit brachte. „Die Jungs haben richtig toll gekämpft und ihren einmaligen Charakter gezeigt“, war Westers angetan von der Darbietung seiner Jungs.

GWN: Hunnewinkel – Gerick, Kreuz, Schultewolter, Böckmann – Feldkamp (76. Klaus), Hesker (84. Wenning) – F. Schöne, Messing (67. Toka), Dagler – Bröcking (84. Leifken).

Tor: 0:1 Schultewolter (19.) – Bes. Vorkommnisse: Hunnewinkel wehrt Foulelfmeter ab (60.), Rote Karte für Daglar (63.).