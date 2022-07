Westers nach Niederlage von GW Nottuln entspannt

Erstes Vorbereitungsspiel, erste Niederlage: Die Westfalenliga-Fußballer von GW Nottuln kassierten am Samstag im Testspiel beim SV Mesum eine 1:2-Schlappe. Der Testspielreigen der Grün-Weißen wird bereits am Mittwoch mit einem äußerst interessanten Vergleich fortgesetzt, denn im Billerbecker Sportzentrum Helker Berg treffen die Nottulner auf die U23-Mannschaft des Bundesligisten FC Schalke 04, die in der Regionalliga kickt.

„Das war ein typisches erstes Vorbereitungsspiel“, sagte Nottulns Trainer Roland Westers, der allen 19 mitgereisten Akteuren Einsatzzeiten gab. In der Startelf befanden sich mit Finn Köhler (vorher TuS Altenberge) auf der Position 10 und Tobias Preckel (vorher SuS Stadtlohn) als rechter Außenverteidiger in der Viererkette auch zwei externe Neuzugänge.

Es überraschte Westers daher nicht, dass es in seiner Mannschaft unübersehbare Abstimmungsprobleme gab. „Wir hatten gegen den etwas tieferstehenden Gegner zwar mehr Spielanteile, doch unser Auftritt war in der ersten Hälfte sehr fehlerbehaftet. Mesum ist daher auch völlig verdient in Führung gegangen.“ In der 17. Minute endete eine Ballstafette bei Marvin Egbers, der für den letztjährigen Tabellensechsten zum 1:0 traf.

Die Gäste, die in der Saison 2021/22 einen Platz vor den Mesumern in der Rangliste gelandet waren, kamen auch in der zweiten Hälfte des ersten Durchgangs nicht besser ins Spiel. Dennoch gelang den Grün-Weißen in Minute 31 der Ausgleich: Nach einem Zuspiel von Fabian Schöne umkurvte Semih Daglar SVM-Torhüter Max Schmalz, schob ein und drehte jubelnd ab.

Nach dem Wiederanpfiff wurde das Spiel der Baumberge-Kicker besser. Die Passgenauigkeit stieg, in der Nähe des gegnerischen Tores blieben sie indes weiter ungefährlich. Bis auf zwei Ausnahmen, in denen beide Male Daniel Feldkamp im Mittelpunkt stand: Zunächst prüfte er den zu weit vor seinem Kasten stehenden Mesumer Schlussmann mit einem Schuss aus fast 60 Metern (Westers: „Da kam der Schnapper gerade noch mit den Fingerspitzen dran“), dann schoss er das Leder aus acht Metern über das SVM-Gehäuse.

Die besseren Chancen hatte indes eindeutig der Gastgeber, der neben einem Lattentreffer auch noch zum Siegtreffer kam: Dieses Mal trug sich Christopher Strotmann in die Torschützenliste ein.

In den nächsten Tagen folgen direkt zwei weitere Testspiele der Nottulner. Zunächst treffen sie am Mittwoch (13. Juli) um 18 Uhr in Billerbeck auf die U23 des FC Schalke 04, die in der Regionalliga West Ligakonkurrent des SC Preußen Münster ist. Bereits am Donnerstag (14. Juli) geht es dann zum Bezirksligisten Spielvereinigung Emsdetten (Anstoß um 19 Uhr) und am Samstag (16. Juli) um 14 Uhr zum Landesligisten VfL Senden.

Wie die Fußballabteilung von GW Nottuln am Sonntag mitteilte, wurde das Erstrundenspiel im Verbandspokal verlegt. Es findet nun am 7. August (Sonntag) beim Ligakonkurrenten Spielvereinigung Erkenschwick statt. Der Anstoß im Stimberg-Stadion erfolgt um 15 Uhr.