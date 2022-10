Wird es für GW Nottuln wieder eine enge Kiste?

Westfalia Kinderhaus gibt am Sonntag seine Visitenkarte bei GW Nottuln ab. In den vergangenen Jahren hatten die Grün-Weißen mit diesem Gegner immer so ihre Probleme.

So möchte Roland Westers seine Jungs sehen: Am letzten Spieltag setzte sich GW Nottuln souverän mit 3:0 bei der Hammer Spielvereinigung durch und zeigte dabei lediglich zehn Minuten lang eine etwas schwächere Leistung. Danach hatten die Grün-Weißen aber alles wieder im Griff und fuhren den fünften Dreier im zehnten Spiel ein. Dadurch kletterte die Westers-Elf in der Tabelle der Westfalenliga auf Rang vier. Am Sonntag (30. Oktober) kommt jetzt der Tabellenneunte Westfalia Kinderhaus ins Baumberge-Stadion. Wenn die Partie um 15 Uhr angepfiffen wird, erwartet die Zuschauer neben schönem Herbstwetter und einer leckeren Pausen-Bratwurst auch eine Partie gegen einen Gegner, der in den vergangenen Jahren nicht unbedingt zu den Lieblingskontrahenten der Stiftsdorf-Kicker zählte.

In der vergangenen Spielzeit gewann die Westfalia mit 1:0 in Nottuln, in Kinderhaus teilte man sich beim 2:2 die Punkte. Die beiden Vergleiche davor endeten 2:2 und 0:0. Es könnte wieder eng werden, zumal sich die Nottulner in dieser Saison offenbar gerne die Punkte mit dem Gegner teilen: Bereits vier Remis stehen in der Statistik. „Natürlich wollen wir im Heimspiel alle drei Punkte holen und damit die gute Leistung aus der Hamm-Begegnung bestätigen. Wir hatten eine gute Trainingswoche und wollen den nächsten Schritt machen“, so Westers, der einen Spieler besonders erwähnte: „Oliver Leifken hat vergangene Woche ein sehr gutes Spiel vorne drin gemacht und wird, das kann ich jetzt schon verraten, auch gegen Kinderhaus beginnen.“

„Vorne drin“ ist ein Problem der Gäste, die ansonsten „extrem gut organisiert gegen den Ball sind und nicht viele Chancen zulassen“ (O-Ton Westers). Mit dem Toreschießen hatten sie es bisher aber noch nicht so: Nur neun Treffer erzielten sie in der bisherigen Serie. GWN knipste hingegen schon 28 Mal. „Kinderhaus hat vor der Saison mit Marvin Kehl einen sehr guten Offensivspieler verloren. Er trifft jetzt für Preußen Münster 2 in der Oberliga“, weiß Westers.

Doch Kinderhaus hat immer noch einige richtig gute Zocker in den Reihen. Kevin Schöneberg etwa, der zwar inzwischen 37 Jahre alt ist, aber dank seiner über zehnjährigen Profizeit mit viel Erfahrung seiner Mannschaft hilft. Kapitän Nick Rensing ist zudem ein Typ, der immer vorneweg geht und sein Team mitreißen kann.

So wie bei GW Nottuln André Kreuz. Der Mannschaftsführer der Grün-Weißen fällt jedoch – wie berichtet – noch längere Zeit aus. „Er macht aber Fortschritte im Aufbautraining und konnte sogar schon wieder seine ersten Runden auf dem Fahrrad drehen. Auf dem Platz werden wir allerdings noch einige Zeit auf ihn verzichten müssen“, so Westers, dem am Sonntag auch die Verletzten Fabian Kemper und Peter Stüve nicht zur Verfügung stehen. Dafür gehört Innenverteidiger Max Wenning aber wieder zum Aufgebot.