Wird es wieder spektakulär?

Nottuln gegen Mesum. Da war doch was. Richtig, im letzten Heimspiel der Grün-Weißen gegen den SVM sahen die Zuschauer eine Partie für die Geschichtsbücher. Wird es am Mittwoch wieder so wild?

Vor ziemlich genau einem Jahr gewannen Fabian Schöne (l.) & Co. in einer Partie für die Geschichtsbücher gegen den SV Mesum mit 5:4.

Das ist mal ein Novum: Nachdem Fußball-Westfalenligist GW Nottuln in den vergangenen Jahren auswärts eigentlich nie viel auf die Kette bekam, stehen die Grün-Weißen vor dem ersten Rückrunden-Spieltag am kommenden Sonntag, an dem GWN spielfrei hat, in dieser Tabelle mit 17 Zählern aus acht Spielen auf Platz eins. Zweiter ist der SV Mesum, der bisher 15 Punkte auf des Gegners Platz holte – bei erst sechs Partien. Am heutigen Mittwoch im von Februar vorgezogenen Spiel (Anstoß um 19.15 Uhr im Baumberge-Stadion) wollen die Gäste die Grün-Weißen in dieser Rangliste überholen. Grün-Weiß möchte das natürlich unbedingt verhindern, obwohl es gegen den direkten Tabellennachbarn schwer werden könnte: In der Heimtabelle sind die Baumberge-Kicker mit bisher erst einem Sieg nämlich nur Tabellen-13.

„Mit dem Sieg am vergangenen Sonntag in Rödinghausen konnten wir die letzten Negativerlebnisse in der Meisterschaft hinter uns lassen. Jetzt freuen wir uns auf Mesum – das ist immer ein heißer Fight, obwohl die Spieler untereinander prinzipiell sehr gut miteinander können“, sagt Nottulns Coach Roland Westers. Auf Trainerebene gibt es ohnehin kein Problem: Westers und Marcel Langenstroer sind richtig gute Freunde. „Wir wohnen beide in Emsdetten und werden wieder gemeinsam zum Spiel fahren. Dieses Mal bin ich der Fahrer“, erzählt Westers.

Im Hinspiel trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden. Unvergessen bleibt wohl allen Beteiligten zudem das letzte Spiel im Baumberge-Stadion vor ziemlich genau einem Jahr. Nottuln führte zur Pause nach Treffern von Daniel Feldkamp, Josse Gerick, Semih Daglar und Felix Hesker bereits mit 4:0, als der Gast alles nach vorne warf und in der 67. Minute auf 3:4 herankam. Doch dabei blieb es nicht. Nach Daglars zweitem Treffer lagen die Nottulner nur eine Minute später mit 5:3 in Front. In Minute 87 verkürzte der Gast auf 4:5. Doch es reichte für die Grün-Weißen, die den knappen Vorsprung schließlich über die Zeit brachten. Marcel Langenstroer sah in der emotional aufgeheizten Schlussphase nach einer Rudelbildung an der Seitenlinie dann auch noch die Rote Karte. Geschichtsträchtig, nennt man solche Partien wohl.

So turbulent muss es nach Westers nicht noch einmal werden. Er möchte vielmehr mit einem positiven Ergebnis in die Winterpause gehen: „Das kann auch ein 1:1 sein, wenn wir vorher gegen diesen Gegner ein gutes Spiel gemacht haben.“

Gerade die Offensive der Mesumer gehört zu den besten der Liga. Zwar fehlt Topstürmer Christian Biermann gelbgesperrt, mit Omar Guetat, Elias Strotmann und Jan Walbaum steht Langenstroer indes genügend Offensivpower zur Verfügung.

Westers wird im Vergleich zur Vorwoche seine Startelf auf mindestens zwei Positionen verändern müssen, da Malte Wilmsen und Jens Böckmann verhindert sind. Auch Georg Schrader kann nicht dabei sein. „Obwohl wir zuletzt gut gespielt haben, werde ich die Startelf vielleicht noch auf weiteren Positionen verändern. Einige Spieler waren ja erkältet und sind noch nicht wieder bei 100 Prozent. Gegen Mesum braucht man aber frische Spieler“, sagt Nottulns Trainer.