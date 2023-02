Zwei hohe Hürden für GW Nottuln

Die Frauenmannschaft und die erste Herrenmannschaft der Handballabteilung von GW Nottuln sind an diesem Wochenende auswärts gefordert.

Frauen-Münsterlandliga

Sparta Münster –

GW Nottuln

Die Damen der Grün-Weißen treten am Samstag (Anwurf um 18 Uhr) bei Spitzenreiter Sparta Münster an. Das leichteste Spiel der gesamten Saison also, oder? „Nein, so sehe ich das nicht. Wir treten immer an, um das Maximale herauszuholen. Das ist auch gegen den Tabellenführer so“, sagt Nottulns Trainer Benedikt Hofbauer. Den Gegner beobachtete er vor zwei Wochen in Emsdetten. „Sparta verfügt über einen unglaublich spielstarken Rückraum. Daher haben wir zuletzt intensiv an unserem Abwehrverhalten gearbeitet. Mit einer aktiven Deckung wollen wir ihnen das Leben schwer machen. Emsdetten hat beim 29:26-Sieg vorgemacht, wie es gehen kann.“ Neben den Langzeitausfällen ist auch die frisch operierte Lea Kullmann nicht dabei. Leandra Rohkemper und Anna Koch waren außerdem zuletzt krank, ihr Einsatz ist gefährdet. Dafür verstärkt Sabrina Welp wieder die Mannschaft. Das Hinspiel verloren die Grün-Weißen im Übrigen mit 22:26.

Münsterlandklasse

SV Adler Münster –

GW Nottuln

Vor einer hohen Hürde stehen die Handballer aus Nottuln am Sonntag im Gastspiel beim SV Adler Münster (Anwurf um 14 Uhr). „Nach Problemen zu Saisonbeginn, hat sich unser Gegner gefangen und steht jetzt drei Plätze vor uns“, erklärt GWN-Trainer Stefan Göcke vor der Partie beim Tabellenfünften. Manchmal, so der Coach weiter, trete das gegnerische Team jedoch nicht in Bestbesetzung an. „Wenn Adler aber alle Mann an Bord hat, ist es ein absolutes Topteam. Dann wird es sehr, sehr schwer für uns. Dieser Gegner hat uns außerdem unsere bisher einzige Heimniederlage beigebracht.“ Carsten Weitkamp und Jonas Lechler befinden sich im Urlaub. Jörg Ruhnke, Linnert Determann und Dennis Krieger konnten in der zurückliegenden Woche krankheitsbedingt nicht trainieren. Ob sie am Sonntag schon wieder einsatzbereit sind, ist noch ungewiss. „Daher freuen wir uns, dass uns Joseph Allendorf wieder einmal im Rückraum unterstützen kann“, so Göcke.