Zwei Punkte fest im Blick

Sie spielt schon seit ihrem zehnten Lebensjahr beim SV DJK Grün-Weiß Nottuln Handball. Die Rede ist von Sanja Nieborg, die sich längst einen Stammplatz in der ersten Damenmannschaft erobert hat. „Eigentlich spiele ich im rechten Rückraum“, erklärt sie. „Aber bis auf die Kreisläuferposition wurde ich schon überall eingesetzt.“

Als Landesliga-Aufsteiger haben es die Grün-Weißen in jedem Spiel schwer, mit den etablierten Teams mitzuhalten. Zuletzt gab es eine deutliche Niederlage gegen Vorwärts Wettringen.

Steigerungspotenziale: Die Kondition und der Rückraum

Nun hatten die Nottulnerinnen vierzehn Tage Zeit, die Niederlage aufzuarbeiten und sich auf die Begegnung gegen den TB Burgsteinfurt vorzubereiten. „Wenn wir das Spiel gegen Wettringen mal ausnehmen, waren wir in allen bisherigen Spielen in der ersten Hälfte durchaus ein ernstzunehmender Gegner“, zeigt sich Nieborg selbstbewusst. „Gegen den SC Münster 08 hat die Kondition sogar bis zum Schluss gehalten und wir konnten die beiden ersten Punkte feiern“, blickt sie zurück.

Da der Kader der Grün-Weißen klein ist, reicht in der zweiten Hälfte häufig die Puste nicht aus. „Daran müssen wir unbedingt arbeiten, wenn uns die eine oder andere Überraschung gelingen soll“, spricht Sanja Nieborg eine Baustelle an.

Probleme gibt es zusätzlich im Rückraum. „Bisher hat überwiegend Marina Rotermund aus der zweiten Reihe getroffen. Da gibt es noch Luft nach oben“, sieht sie Steigerungsmöglichkeiten im Spielaufbau. Daran soll im Training gearbeitet werden. Da die Nottulnerinnen noch ohne Trainer sind, arbeitet derzeit Kapitänin Sabrina Welp die Trainingspläne aus. „Die macht das großartig“, lobt Nieborg ihre Mannschaftskameradin. „Ohne sie wären wir aufgeschmissen.“

Sabrina Welp: „Ich will beide Punkte.“

Am Sonntag gastiert um 16.15 Uhr der TB Burgsteinfurt in der Sporthalle am Wellenbad. Die Gäste zieren mit 0:10-Punkten das Tabellenende. „Wir haben leider keine Vergleichsmöglichkeiten“, erklärt Sabrina Welp. „Der TB hat gegen Mannschaften verloren, gegen die wir noch nicht gespielt haben. Aber ich will beide Punkte, auch wenn die Gäste in der Deckung vermutlich nicht gerade zimperlich agieren werden.“ Am Sonntag werden Sanja Nieborg und Lena Brochtrup (beide Urlaub) fehlen. Ob Sophie Ahlers und Anne Bröcking spielen können, entscheidet sich kurzfristig.