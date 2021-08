Zwei richtig gute Verstärkungen

No Limit Nottuln stellt in der Saison 2021/22 eine Seniorenmannschaft. Für diese spielen (hinten, v.l.):(vorne, v.l.): Andreas Grothues und Jan Stengel. Auf dem Bild fehlen: Beate Elpers, Diane Deitmer, Inga Elstermeier, Miriam Malyga, Dirk Elpers, Burkhard Brocks und Robin Bartel.

Mit nur noch einer Seniorenmannschaft wird der Badmintonverein No Limit Nottuln in der kommenden Saison 2021/22 um Meisterschaftspunkte kämpfen. Das Team aus dem Stiftsdorf erhält dabei von zwei besonderen Neuzugängen Verstärkung. Die inzwischen 17 Jahre alte Nina Elpers und ihr 19 Jahre alter Bruder Jonas kehren vom Gladbecker Federballclub, für den sie in der U19-Jugendmannschaft in der Landes- und Verbandsliga aufliefen, zu ihrem Stammverein zurück.