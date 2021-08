Nur strahlende Gesichter

Suha Yaglioglu ist ein alter Hase im Volleyballgeschäft. Den langjährigen Trainer des ASV Senden, seit vergangenem Sommer Coach von Regionalligist Union Lüdinghausen, kann man nur schwer beeindrucken. Der Spielort, an dem seine Frauen von nun an ihre Partien austragen, hat dies geschafft. „Eine richtig moderne Halle, Lüdinghausen hat das gebraucht“, schwärmte Yaglioglu am frühen Samstagabend von der niegelnagelneuen Leistungssporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße.

Lisa Thomsen hat noch nicht ganz so viele Trainerjahre auf dem Buckel wie Yaglioglu, doch der Coach des USC Münster hat als langjährige Bundesligaspielerin auch so manche Spielstätte gesehen. „Die Halle ist superschön und mit den modernsten Mitteln ausgestattet, die man für den Sportbetrieb braucht.“

Am vergangenen Montag hatte der Bundesligist erstmals hier trainiert. „Es war ein tolles Gefühl, als eine der ersten Mannschaften mit den ganz neuen Netzen zu spielen“, sagte Thomsen. Sie hoffe, dass die USC-Halle am Berg Fidel in den kommenden Jahren nach und nach ebenso auf den neuesten Stand komme.

Hochzufrieden waren Yaglioglu und Thomsen auch mit ihren Teams, die am Samstagnachmittag und - abend die ersten Partien in der Leistungssporthalle austrugen - Gastgeber Union gegen den Ligakonkurrenten TuS Herten, der USC gegen Bundesliga-Aufsteiger VC Neuwied. Beide Teams spielten gegen keinesfalls schwache Gegner groß auf. Lüdinghausen gewann mit 3:1, die Erstliga-Profis aus Münster nach zwei Satz-Zugaben mit 4:1. Die rund 250 Zuschauer auf der neuen Tribüne - unter ihnen Matthias Fell, langjähriger Präsident des USC wie des WVV, und Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst - applaudierten begeistert.

Bundesligist USC Münster mit Trainerin Lisa Thomsen beeindruckte gegen den VC Neuwied Foto: Christian Besse

„Das haben die Mädchen sehr gut gemacht“, sagte Yaglioglu nach der ersten Partie mit Gastgeber Union. Wenngleich: „Herten war nicht komplett. In der Liga werden wir gegen eine ganz andere Mannschaft spielen.“ Komplett war sein eigenes Team aber auch nicht. Felice-Lyn Lethaus, gemeinsam mit Carla Geschermann vom ASV Senden gekommen, und Svenja Mumm fehlten. Mit nur acht Spielerinnen bestritt Union die Premiere in der neuen Halle. Dem TuS standen elf zur Verfügung, dazu noch erfahrenere und im Schnitt deutlich großgewachsenere Spielerinnen.

Dennoch war die junge Lüdinghauser Truppe stärker. Nach zwei gewonnenen Sätzen (25:17, 27:25) musste sie nur den dritten Durchgang abgeben (17:25) und machte den Sack dann endgültig zu (25:17).

Geschermann hatte für Union mit auf dem Parkett gestanden, in der nachfolgenden Partie traten gleich zwei Spielerinnen aus Senden für den USC auf - Energiebündel Erika Kildau als Libera und Mia Kirchhoff, die Thomsen Ende des dritten Satzes brachte und den ganzen vierten durchspielen ließ. Die ersten drei Durchgänge gewann Münster (25:17, 25:13, 25:23), den vierten - beide Teams hatten sich vor dem Testspiel auf fünf Sätze unabhängig vom Verlauf geeinigt - dann Neuwied (21:25 aus USC-Sicht). Im letzten Durchgang lag die Thomsen-Sechs mit 7:11 zurück, bog ihn dann aber noch zum 15:13 um.

„Ich bin sehr zufrieden“, so die Trainerin. Vor allem die Elemente Aufschlag und Block hätten ihr sehr gut gefallen. Und die Einstellung: „Die Mädchen haben richtig Gas gegeben.“