0:3-Niederlage in Emsdetten

Jakob Schlatt (l.) hätte in der ersten Halbzeit für einen Treffer sorgen können. Am Ende fuhren die Altenberger ohne ein Erfolgserlebnis zurück nach Hause.

Erstmalig testete am Sonntag der TuS Altenberge. Bei Emsdetten 05 wurde die Elf aus dem Hügeldorf vorstellig und verlor mit 0:3 (0:1). Trainer André Rodine machte sich darüber keine großen Sorgen: „Es gibt keinen Anlass, jetzt alles in Grund und Boden zu reden. Uns fehlten zahlreiche Akteure, und wir sind ja noch früh in der Vorbereitung.“

Gerade einmal 13 Feldspieler standen den Grünen zur Verfügung. Einer von ihnen war Asdren Haliti, der erst morgens aus dem Urlaub zurückgekommen war. Dagegen konnte der Gegner auf eine prall gefüllte Bank bauen.

In der sechsten Minute schlugen die Emsdettener das erste Mal durch Benjamin Leifeld zu – 1:0. Aber auch der TuS verstand es, sich gefährlich in das letzte Drittel zu kombinieren. Allerdings verpassten Jakob Schlatt, Finn Köhler und Henrik Wilpsbäumer den möglichen Ausgleich. „Das Verwerten von Chancen ist in der Vorbereitung ja immer so etwas wie unser Hauptproblem. Aber wichtig war mir, dass wir sie uns überhaupt erspielt haben“, bezog Rodine Stellung.

Das 2:0 fiel durch eine von Tim Befus direkt verwandelte Ecke (62.), 120 Sekunden später erhöhte Walter Sitnikow auf 3:0. „Der letzte Treffer ist etwas nervig, weil wir da nicht im Bilde waren. Den hätte man verteidigen können“, kritisierte der Altenberger Übungsleiter.

So ab der 70. Minute waren die Männer aus dem Hügeldorf wieder besser in der Partie. Zu einem Erfolgserlebnis reichte es aber nicht mehr. „Wir haben heute gegen einen gut verteidigenden Gegner gespielt. Dass wir derzeit nur so wenig Leute sind, ist der Urlaubszeit geschuldet, und das wird auch in den nächsten beiden Wochen nicht besser“, so Rodine.

Seinen nächsten Test bestreitet der TuS am kommenden Samstag (31. Juli) beim Westfalenligisten SuS Neuenkirchen

In der ersten Runde des Kreispokals treten die Altenberger beim A-Ligisten SV Rinkerode an. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend.