Alexander Witthake hört bei SW Weiner auf

Alexander Witthake wird B-Liga-Tabellenführer FC SW Weiner nicht über das Saisonende hinaus trainieren. Das teilte der Wettringer jetzt Sportleiter Daniel Kathöver und dem Team mit. „Ich lege eine Pause ein. In den vergangenen Jahren waren die Wochenende stark vom Fußball geprägt, jetzt möchte ich die Prioritäten mal anders setzen und mich mehr um die Familie kümmern. Da freue ich mich drauf“, begründete der Vater eines zweijährigen Sohnes seine Entscheidung. Einen Nachfolger für den 35-Jährigen gibt es noch nicht, wie Kathöver bestätigte: „Wir hätten gerne mit Alex weitergearbeitet, aber er hat sich anders entschieden. Die Gründe sind nachvollziehbar. Wir gucken uns jetzt nach einem Nachfolger um.“ Witthake war im Sommer 2019 in die Weiner gewechselt und hatte in der Vorsaison den angestrebten Wiederaufstieg in die A-Liga knapp verpasst, als das Entscheidungsspiel gegen Neuenkirchen III im Elfmeterschießen verloren wurde. Am Sonntag erwarten die Ochtruper im heimischen Sparkassenpark die „Dritte“ des Borghorster FC.

-mab-