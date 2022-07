Alles gut beim FC SW Weiner

Lediglich zehn Feldspieler standen dem FC SW Weiner am Sonntag in der Partie gegen Vorwärts Wettringen II zur Verfügung. Trotzdem gestalteten die Ochtruper das Match siegreich. Entsprechend gut war die Laune von Trainer Alexander Witthake.

„Eine gute Leistung von uns, ein guter Gegner, ein guter Gradmesser für die kommende Saison“, hatte Weiner-Trainer Alexander Witthake viele Gründe, sich über den 3:1-Heimsieg über Vorwärts Wettringen II zu freuen. Die erste Hälfte war die bessere der Ochtruper: Einen Einwurf von Bastian Roters verlängerte Lars Kemper mit dem Kopf in die lange Ecke (8.). Jonas Brüning egalisierte nach einem Konter (17.), doch in der 45. Minute schoss Kemper seine Elf per Elfmeter wieder in Führung. Im zweiten Abschnitt gingen den Schwarz-Weißen langsam aber sicher die Kräfte aus, was auch kein Wunder war, denn es standen lediglich zehn Feldspieler zur Verfügung. Trotzdem ließen sich die Hausherren die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. In der Schlussphase sorgte Mario Tümler mit seinem 3:1 für die Entscheidung. Der nächste Test der Witthake-Elf ist für Mittwoch (3. August) beim SV Burgsteinfurt vorgesehen (Anstoß: 19.15 Uhr).

-mab-