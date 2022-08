Alte Knochen, neuer Sturmbulle

Der FSV Ochtrup ist in der kommenden Saison mit zwei Teams in der A-Liga vertreten. Erstmals in der Geschichte des Vereins und auch der Spielklasse tritt die Reserve des FSV im Kreisoberhaus an. Geht es nach Spielertrainer Tim Niehues, dann soll das dauerhaft die neue sportliche Heimat seiner Truppe sein: „Wir haben so viel für den Aufstieg investiert, da wäre es doch doof, schon nach einem Jahr wieder runter zu müssen.“

In der Vorsaison fungierte er 35-Jährige noch als spielender Co des Trainerduos Dieter Schmeing/Rolando Hranic. Jetzt wurden die Rollen getauscht, doch Niehues spricht sich für flache Hierarchien aus: „Ich habe vielleicht den Hut einen kleinen Tacken mehr auf, aber im Endeffekt machen wir das zu dritt. So eine Aufgabe kannst Du nur im Team lösen.“

Zumal Niehues nicht nur am Rand stehen möchte, sondern aktiv eingreifen will. „So lange, wie mich meine alten Knochen noch tragen, möchte ich weiter spielen. Ich fühle mich fit“, erklärt der Polizeibeamte.

Infrage käme seine Paraderolle als Linksaußen und somit als Flankengeber für Zakaria Omeirat. Nach dem der Mittelstürmer in der Vorsaison schon oft aus der „Dritten“ hochgezogen wurde, ist er jetzt hundertprozentiges Mitglied das Kaders. „Zakaria ist technisch stark und kräftig wie ein Bulle. Ein echter Neuner“, charakterisiert Niehues seinen Angreifer.

Omeirat ist nicht der einzige Neue: Ali Beydoun (dritte Mannschaft) verstärkt den Kader genau wie die aus der U 19 gekommenen Lennard Epping, Jörn Schmedding und Tobias Thiatmar. Aus der ersten Mannschaft stoßen zudem Flügelstürmer Mag Abu Hamid und der erfahrene Keeper Patrick Laurenz hinzu. Damit sieht Niehues seine Truppe gut aufgestellt.

„Wir sind 25 Mann – alle super Typen, die für eine gute Stimmung sorgen. Und so viele Leute musst Du auch haben. Die A-Liga ist was anderes als die B-Liga“, weiß Niehues, der in der Spielzeit 2019/20 auch schon als Interimscoach der Ochtruper Erstvertretung fungierte. „Letzte Saison konnten wir viel fußballerisch lösen, aber in der neuen Klasse muss jeder Punkt doppelt hart erkämpft werden. Das geht nur mit einer passenden Körperlichkeit“, nimmt die Verbesserung der Physis für Niehues einen besonderen Stellenwert in der Vorbereitung ein.

Die bewertet der neue Übungsleiter als „durchwachsen“. „Verletzte und Urlauber eben“, verweist Niehues auf die Problematik, die viele seiner Kollegen kennen. „Bei uns ist definitiv Luft nach oben.“

Bislang testeten die Töpferstädter drei Mal. Zum Auftakt gab es ein 2:2 bei RW Nienborg, an das sich zwei Niederlagen bei Vorwärts Epe II (2:3) und dem SV Suddendorf-Samern (4:5) anschlossen. Da am vergangenen Sonntag der Vergleich mit dem SV Bad Bentheim II ausfiel, ist das Match am kommenden Sonntag beim SV Burgsteinfurt II die Generalprobe für den Aufsteiger.