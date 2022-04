Altenberger Reserve ohne Punkte

Dominik Adler musste viel basteln, um für das Heimspiel gegen den SW Havixbeck eine Truppe aufbieten zu können. Die schlug sich dann auch ganz wacker – doch die Punkte gingen komplett an die Gäste.

Seit Sonntag steht fest, dass Westfalia Kinderhaus II Meister der Kreisliga A 3 Münster ist. Ohne selbst zu spielen, profitierten die Münsteraner von der 1:2 (1:1)-Heimniederlage des TuS Altenberge II gegen SW Havixbeck.

Joao Monteiro hatte die Gäste in Minute neun in Führung gebracht. Mit einer direkt verwandelten Ecke sorgte Florian Kerelaj unmittelbar vor der Pause für den Ausgleich.

Im Abschnitt zwei überboten sich beide Seiten mit dem Auslassen klarer Gelegenheiten. Unter anderem scheiterten die Altenberger Jonas Hammer, Tilmann Weber und Daniel da Costa. Einzig Havixbecks Julius Mersmann behielt den Überblick, sodass sein 2:1 aus der 57. Minute auch schon den Siegtreffer bedeutete.

„Corona, Verletzte, Gesperrte, Urlauber – wie das eben bei einer zweiten Mannschaft gegen Ende der Saison mal sein kann“, verwies TuS-Trainer Dominik Adler auf einen großen personellen Engpass, der drei A-Jugendliche in der Kader spülte. „Aber dafür haben wir das echt nicht schlecht gemacht. Trotzdem: Havixbecks Sieg geht in Ordnung“, so Adler.