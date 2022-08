Amerikaner zurück in Ochtrup

New York, Florida, Texas und Kalifornien – ja, sogar aus Kanada kommt einer: 16 Nachwuchskicker aus Nordamerika trainieren und leben jetzt wieder im Ochtruper Sportwerk. Ihr Ziel ist es, sich fußballerisch weiter zu entwickeln und sich gegebenenfalls für einen ambitionierten Verein zu empfehlen. Das Könige-und-Grafen-Sportwerk steht dabei als Partner zu Seite. Am Mittwoch fand das erste Testspiel der Fußballer von der anderen Seite des Atlantiks statt.

In Ochtrup wird wieder Englisch nordamerikanischer Mundart gesprochen. Seit knapp zwei Wochen trainieren und leben 15 US-Boys und ein Kanadier der Jahrgänge 2002 bis 2005 im Sportwerk am Witthagen. Damit setzen die Töpferstädter ihre Zusammenarbeit mit Fußballern aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten fort.

Partner des Könige-und-Grafen-Sportwerks ist neuerdings die International Soccer Academy (ISA) um den ehemaligen deutschen Profi Eddie Loewen und dessen Geschäftspartnerin Diane Scavuzzo. Die ISA bezeichnet sich als eine Entwicklungsorganisation für Elite-Fußballer aus den Staaten, die talentierten Amerikanern in Europa die Möglichkeit bietet, sich sportlich zu entwickeln. Das Sportwerk ist neben dem FC Schalke 04, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC Berlin und Real Mallorca einer der Kooperationspartner.

„Wir freuen uns sehr, dass wieder Jungs aus den USA bei uns sind“, betont Michael Schmidt, Geschäftsleiter des Sportwerks. Bereits 2020 und 2021 hatten er und seine Mitarbeiter amerikanische Nachwuchskicker zu Gast – da allerdings mit anderen Partnern.

In der Töpferstadt wird wieder amerikanisch gesprochen Szene aus dem Testspiel FSV Ochtrup 2 gegen die US-Boys der ISA (4:3) am 24. August 2022. Foto: Marc Brenzel Szene aus dem Testspiel FSV Ochtrup 2 gegen die US-Boys der ISA (4:3) am 24. August 2022. Foto: Marc Brenzel Szene aus dem Testspiel FSV Ochtrup 2 gegen die US-Boys der ISA (4:3) am 24. August 2022. Foto: Marc Brenzel Szene aus dem Testspiel FSV Ochtrup 2 gegen die US-Boys der ISA (4:3) am 24. August 2022. Foto: Marc Brenzel Szene aus dem Testspiel FSV Ochtrup 2 gegen die US-Boys der ISA (4:3) am 24. August 2022. Foto: Marc Brenzel Szene aus dem Testspiel FSV Ochtrup 2 gegen die US-Boys der ISA (4:3) am 24. August 2022. Foto: Marc Brenzel Szene aus dem Testspiel FSV Ochtrup 2 gegen die US-Boys der ISA (4:3) am 24. August 2022. Foto: Marc Brenzel Szene aus dem Testspiel FSV Ochtrup 2 gegen die US-Boys der ISA (4:3) am 24. August 2022. Foto: Marc Brenzel Szene aus dem Testspiel FSV Ochtrup 2 gegen die US-Boys der ISA (4:3) am 24. August 2022. Foto: Marc Brenzel Szene aus dem Testspiel FSV Ochtrup 2 gegen die US-Boys der ISA (4:3) am 24. August 2022. Foto: Marc Brenzel Szene aus dem Testspiel FSV Ochtrup 2 gegen die US-Boys der ISA (4:3) am 24. August 2022. Foto: Marc Brenzel Szene aus dem Testspiel FSV Ochtrup 2 gegen die US-Boys der ISA (4:3) am 24. August 2022. Foto: Marc Brenzel Szene aus dem Testspiel FSV Ochtrup 2 gegen die US-Boys der ISA (4:3) am 24. August 2022. Foto: Marc Brenzel Szene aus dem Testspiel FSV Ochtrup 2 gegen die US-Boys der ISA (4:3) am 24. August 2022. Foto: Marc Brenzel Szene aus dem Testspiel FSV Ochtrup 2 gegen die US-Boys der ISA (4:3) am 24. August 2022. Foto: Marc Brenzel Szene aus dem Testspiel FSV Ochtrup 2 gegen die US-Boys der ISA (4:3) am 24. August 2022. Foto: Marc Brenzel Szene aus dem Testspiel FSV Ochtrup 2 gegen die US-Boys der ISA (4:3) am 24. August 2022. Foto: Marc Brenzel Szene aus dem Testspiel FSV Ochtrup 2 gegen die US-Boys der ISA (4:3) am 24. August 2022. Foto: Marc Brenzel Szene aus dem Testspiel FSV Ochtrup 2 gegen die US-Boys der ISA (4:3) am 24. August 2022. Foto: Marc Brenzel Szene aus dem Testspiel FSV Ochtrup 2 gegen die US-Boys der ISA (4:3) am 24. August 2022. Foto: Marc Brenzel Szene aus dem Testspiel FSV Ochtrup 2 gegen die US-Boys der ISA (4:3) am 24. August 2022. Foto: Marc Brenzel Szene aus dem Testspiel FSV Ochtrup 2 gegen die US-Boys der ISA (4:3) am 24. August 2022. Foto: Marc Brenzel Szene aus dem Testspiel FSV Ochtrup 2 gegen die US-Boys der ISA (4:3) am 24. August 2022. Foto: Marc Brenzel

Vor zwei Jahren waren die die Spieler von jenseits des Atlantik bei Borussia Emsdetten angemeldet, um dort in der U 19 Spielpraxis zu sammeln. Eine ähnliche Zusammenarbeit mit einem Club – auch nicht mit dem am Sportwerk ansässigen FSV Ochtrup – sei diesmal nicht angedacht, berichtet Schmidt. „Die Amerikaner treten als eigenständige Mannschaft in regelmäßigen Abständen gegen U-Teams aus der Region an: Meppen, Osnabrück, Bochum, Rheine und so weiter“, erklärt Schmidt. Am Mittwoch testete die Formation gegen die Herren-Reserve des FSV und unterlag mit 3:4.

Trainiert wird die Elf vom Niederländer Jouke Faber. Der Ex-Profi ist im Besitz der UEFA Youth-Pro-Lizenz und sammelte international in der Schweiz, Brasilien und Saudi-Arabien Erfahrung. 2019/20 coachte er den SSV Jeddeloh II in der Regionalliga Nord. „Unser Ziel ist es, die Jungen besser zu machen“, hat sich der 60-jährige Übungsleiter auf die Fahne geschrieben. Assistiert wird er von Sven Bahns und Lennard Berning, die auch beim FSV Ochtrup im Trainerstab sind. Bahns ist dort für die A-Junioren verantwortlich, Berning coacht die C-Junioren. Als Teammanager fungieren Zach Hamm und seine Frau Anna.

Die Zusammenarbeit mit den Jungs funktioniere sehr gut, versichert Berning, der den Eifer der Amerikaner lobt: „Alles gute Jungs, die aus dem ganzen Land verteilt kommen – New York, Florida, Texas, Kalifornien.“ Teilweise haben die jungen Fußballer ihre High School-Ausbildung beendet, andere lernen online für ihren Abschluss.

Die ISA hat schon Erfolge vorzuweisen. Kicker, die am Standort Schalke ausgebildet wurden, haben mittlerweile Verträge in der U 19-Bundesliga oder bei Regionalligisten unterschrieben. Und auch die Ochtruper wollen sich während ihres mehrmonatigen Deutschland-Aufenthalts für höhere Weihen empfehlen. Die Spiele, die in der Regel mittwochs stattfinden, sind für alle offen, die höherklassigeren und internationalen Jugendfußball sehen möchten.