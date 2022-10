Amjad Abu-Hamid spielt für Deutschland

„Als Kind habe ich immer davon geträumt, mal Nationalspieler zu werden Jetzt darf ich verkünden: Ich habe es geschafft“, lässt Amjad Abu-Hamid die Katze aus dem Sack. Bundestrainer Hansi Flick hat den 34-Jährigen Comedian zwar nicht in den vorläufigen Kader für die Weltmeisterschaft in Katar aufgenommen, trotzdem läuft der gebürtige Ochtruper am Dienstag das erste Mal in Schwarz und Weiß auf – nämlich im Dress der deutschen Komikernationalmannschaft.

Die feiert am Dienstag im Kölner Franz-Kremer-Stadion ihre Premiere. Ab 17 Uhr treten die „Witzbolde“ in einem Turnier gegen die Traditionsmannschaft des 1. FC Köln und gegen eine Auswahl der Gold-Kraemer-Stiftung an. Letztere hat sich zum Ziel gesetzt, jungen Menschen mit kognitivem Förderbedarf oder Lernschwierigkeiten einen alternativen Bildungs- und Berufsweg im Bereich Sport anzubieten.

Impulsgeber für die Komiker-Elf ist Ralf Günther, seines Zeichens selbst Comedian, Fernsehproduzent und Geschäftsführer des gerade laufenden „Cologne Comedy Festivals“. Als Vorbild diente ihm die Autoren-Nationalmannschaft, die seit 2005 existiert. „Ich dachte, das können wir Komiker auch“, begab sich der 60-Jährige auf Spielersuche. Unter anderem wurde er auf Amjad Abu-Hamid aufmerksam, der in seiner aktiven Zeit immerhin für SuS Neuenkirchen in der Westfalenliga kickte. Die weiteren Stationen des mittlerweile in Bremen lebenden Spaßvogels: Heimatverein Arminia Och­trup, Grün-Weiß Rheine, SV Burgsteinfurt und Galaxy Steinfurt.

„Ich hatte auf der Bühne mal erwähnt, dass ich früher gespielt habe. Daraufhin hat mich Ralf angesprochen. Das war allerdings vor Corona“, erinnert sich Abu-Hamid, der seit sieben Jahren mit seinem Programm „Radikal witzig“ erfolgreich durch Deutschland tourt. Während der Pandemie ruhte die Idee, doch unlängst brachte Günther den Ball wieder ins Spiel – in Köln fand dann das erste Probetraining statt.

„Das war eine richtig coole Sache“, schwärmt Abu-Hamid immer noch. „Und das, obwohl ich zwei Tage danach nicht mehr richtig laufen konnte. Fußball habe ich in den vergangenen Jahren ja kaum noch gespielt.“

Zur Truppe von Kapitän Matze Knop gehören unter anderem Faisal Kawusi, Abdelkarim, Luke Mockrigde, Dennis aus Hürth, Daniel Danger oder Sven Pistor, der samstags die WDR-Bundesligakonferenz im Radio moderiert. „Ich war von dem Niveau echt positiv überrascht, die Jungs spielen alle einen guten Ball“, lobt Abu-Hamid seine Mitspieler. „Matze Knop soll angeblich noch in seinem Heimatverein regelmäßig in Punktspielen zum Einsatz kommen. Der ist ein echt drahtiger Innenverteidiger.“

Amjad Abu-Hamid, der im Dress der Nationalelf – der Deutsche Fußballbund ist übrigens ein Unterstützer der Aktion – die Rückennummer fünf bekommen hat, wünscht sich Einsätze als Stürmer. „Mal gucken, wo mich der Trainer aufstellt“, schmunzelt der Töpferstädter, der sich mittlerweile als Hersteller von Falafeln ein zweites Standbein aufgebaut hat. Coach ist Joti Stamatopoulos (49). Der ausgebildete Fußballlehrer betreute unter anderem als Assistent von Erich Rutemöller die deutsche U 18 oder arbeitete bei diversen griechischen Profiteams.

„Ich habe richtig Bock auf das Turnier“, freut sich Abu-Hamid auf den sportlichen Vergleich mit den FC-Granden der vergangenen Jahre wie Carsten Cullmann, Stephan Engels, Holger Gaißmayer oder Thomas Zdebel. Weitere Einsätze im Trikot mit dem Adler auf der Brust strebt der Ex-Armine mit palästinensischen Wurzeln natürlich an. Und das ist ganz im Interesse von Ralf Günther. Der plant regelmäßige Matches – am besten gegen Komiker aus anderen Ländern. „Das wäre eine super Sache, bei der der Spaß und der Austausch untereinander im Vordergrund stehen würden – und das dann alles mit einem Charity-Gedanken“, so Günther. Für 2024 schwebt dem Rheinländer ein größeres Turnier vor. „Dann findet ja in Deutschland die Europameisterschaft statt. Vielleicht könnte man in diesem Rahmen was machen?“

Für Amjad Abu-Hamid wäre das wohl der Höhepunkt der fußballerischen Karriere, die einst auf dem staubigen Platz am Ochtruper DRK-Heim ihre Anfänge genommen hatte.