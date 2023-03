Arminen geben alles – verlieren aber

Arminia Ochtrups Landesliga-Handballer haben im Heimspiel gegen Münster 08 eine richtig starke Vorstellung abgeliefert. Der brutale Aufwand, den die Töpferstädter betrieben, wurde jedoch nicht belohnt. Am Ende setzten sich die Gäste mit 34:33 (19:17) denkbar knapp durch. Dabei lagen die Hausherren in der „Cruch Time“ sogar mit 33:32 vorne.

Den Start verschlief der SCA gründlich, denn nach neun Minuten führte Münster mit 7:3. Dann hatten die Töpferstädter eine ganz starke Phase, in der sie durch Lars Oelerich (3), Alexander Sperling (2) und Max Oelerich sechs Treffer in Folge erzielten. „Da haben wir unsere Angriffe konsequenter vorgetragen und hatten in der Abwehr einen viel besseren Zugriff“, begründete Co-Trainer Pascal Heitz. Zur Pause lagen die Gäste, die von dem zwölffachen Torschützen Til Bachmann angeführt wurden, mit 19:17 vorne.

In den zweiten 30 Minuten entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. In Minute 46 sorgte Adrian Ultee sogar für einen Zwei-Tore-Vorsprung der Hausherren. Der richtig stark aufspielende Halbrechte Lars Oelerich erzielte mit seinen Treffern Nummer neun und zehn das 32:31 (56.) und das 33:32 (57.). Die 08er waren um zwei passende Antworten jedoch nicht verlegen und entführten somit beide Punkte aus der Halle I.

„Für diesen brutalen Aufwand, den wir betrieben haben, hätten wir mindestens ein Unentschieden verdient gehabt. Münster hat sich die Aufgabe mit Sicherheit ganz anderes vorgestellt. Das war eine deutliche Leistungssteigerung von uns im Vergleich zu den Spielen in den Wochen zuvor. Sehr, sehr gut gefallen hat mir Lars Oelerich, der viele Akzente gesetzt hat“, bilanzierte Heitz nach der Partie.

Tore: L. Oelerich (10), M. Oelerich (6), Ultee (4), Sperling (4/3), Wiggenhorn, Wösting (beide 3), Breulmann (2) und R. Woltering (1).