Arminen machen Eindruck

Für die erste Turnmannschaft des SC Arminia Ochtrup endete die gefühlt unendlich lange coronabedingte Wettkampfpause mit einem Start in Warendorf. Dabei präsentierten sich die Töpferstädterinnen notgedrungen in einer völlig veränderten Aufstellung. Trotzdem: Die Leistung konnte sich absolut sehen lassen.

Ochtruperinnen in neuer Zusammensetzung in Warendorf

Hellen Ransmann, Lanah Knirck und Tessa Telker (v.l.) gingen für den SCA an den Start.

Nachdem sowohl die Reserve als auch die Nachwuchsturnerinnen des SC Arminia Ochtrup bereits Wettkämpfe absolviert haben, gingen nun auch die Turnerinnen der ersten Mannschaft nach einer langen Coronapase wieder an den Start. Da in diesem Jahr keine Ligasaison ausgetragen wurde, konnten die Arminen bei einem Testwettkampf in Warendorf ihr Können unter Beweis stellen.

In einer komplett neuen Zusammensetzung und deutlich ersatzgeschwächt gingen Tessa Telker, Hellen Ransmann und Lanah Knirck an den Start. Für alle drei war es der erste Wettkampf auf WTB-Ebene. Entsprechend groß war die Nervosität in den letzten Trainingseinheiten.

Davon ließen sie sich im Wettkampf jedoch kaum etwas anmerken. Am Sprung sicherten sie sich bereits erste wichtige Punkte. Telker überzeugte mit 12,20 Punkten gefolgt von Ransmann (11,85) und Knirck (10,25). Auch am Barren präsentierten die Töpferstädterinnen solide Übungen und turnten ohne größere Fehler. Am Balken wusste besonders Telker zu gefallen und erzielte mit 12,30 Punkten eine der höchsten Wertungen des Tages. Auch im Gesamtklassement zählte sie zu den besten Turnerinnen des Teilnehmerfeldes.

Am letzten Gerät, dem Boden, erzielte mit Knirck – die jüngste Ochtruper Turnerin – eine starke Wertung und sicherte 10,0 Zähler für die Mannschaft. Ransmann und Telker präsentierten erstmals ihre neuen Bodenübungen und überzeugten dabei ebenfalls.

Am Wettkampfende belegte die Mannschaft des SCA einen guten vierten Platz. Den Tagessieg sicherte sich der Schalksmühler TV gefolgt vom VTB Siegen und der Dortmunder Turngemeinde.

Für die Arminia-Turnerinnen war dieses Format eine gute Möglichkeit, um sich mit den Anforderungen der Verbandsliga vertraut zu machen und viel Input für die kommende Saison mitzunehmen. Bis zum regulären Start im kommenden Frühjahr können die Sportlerinnen weiter an ihren Übungen feilen und neue Elemente einüben.