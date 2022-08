Arminen machen ihre Sache gut

Am Mittwoch testeten Arminia Ochtrups Landesliga-Handballer das erste Mal im Rahmen der Saisonvorbereitung. In eigener Halle unterlagen die Töpferstädter dem niedersächsischen Verbandsligisten Schüttorf 09 mit 28:34. Gespielt wurden drei Drittel à 20 Minuten, in denen SCA-Trainer Christian Woltering die Basics wie Durchstoßen, Abräumen oder Durchspielen bis auf die Außen sehen wollte. Zudem verordnete er seinem Team eine 6:0-Deckung, mit der in der jüngeren Vergangenheit eher weniger operiert wurde. „Dafür, dass wir erst seit Kurzem wieder im Training sind, haben wir das gegen Schüttorf meiner Meinung nach schon ganz gut gemacht“, bilanzierte Kapitän Raphael Woltering. Das nächste Vorbereitungsspiel bestreiten die Arminen am 16. August (Dienstag) gegen den SC Nordwalde aus der Münsterlandliga.

-mab-