Arminen sind fast am Ziel

Auch am Tag danach war Christopher Ligocki noch am Schwärmen. „Eine Top-Stimmung, ein Top-Spiel, ein Top-Ergebnis“, schlug das Tischtennisherz des Ochtruper Teamsprechers höher. Mit 7:3 entschieden die Arminen am Samstagabend das Gipfeltreffen in der Oberliga gegen die SpVgg Meiderich für sich. Damit dürfte dem SCA die Meisterschaft und der Aufstieg in die Regionalliga – die vierthöchste Klasse in Deutschland – kaum noch zu nehmen sein.

Die Hausherren hatten im Vorfeld ordentlich die Werbetrommel gerührt, weshalb die Partie vor deutlich mehr Kulisse als üblich ausgetragen wurde. „120 Zuschauer werden es wohl gewesen sein“, so Ligocki. Und die sahen klasse Sport.

Die Ochtruper brillierten in den Doppeln: Jan Medina/Ligocki gewannen in vier Sätzen gegen Eusebio Vos/Andrzej Borkowski. Noch glatter ging der Punkt an Henning Zeptner/Alexander Lübke, die Christian Strack/Leon Viktoria überraschend klar mit 3:0 besiegten. Der Sauerländer Lübke war kurzfristig für Spielertrainer Bernd Ahrens eingesprungen, der leichte gesundheitliche Probleme hatte.

Knallhart umkämpft war der erste Einzeldurchgang, in dem Zeptner und Ligocki über die volle Distanz gehen mussten, um zu punkten. Zudem rang Lübke Borkowski mit 8:11, 11:6, 12:10 und 15:13 nieder. Zeptners 3:2 im Spitzenspiel gegen Strack (5:11, 11:8, 11:9, 4:11 und 11:9) führte schneller zur Entscheidung, als es sich Christopher Ligocki im Vorfeld ausgemalt hatte: „Wir sind mit der Zielsetzung in das Match gegangen, irgendwie fünf Punkte zu holen – und dann führen wir gegen in Bestbesetzung angetretene Meidericher mit 6:1.“ Anschließend gab der SCA zwei Duelle ab, bevor „Ligo“ mit einem 3:0 über Borkowski den Schlussstrich zog.

„In den noch sechs ausstehenden Spielen müssen wir wenigstens sieben Zähler holen. Das sollte eigentlich mach sein, zumal wir noch auf Teams treffen, die schlagbar sein sollten. Es sieht alles echt gut aus, aber beschreien möchte ich auch nichts. Man weiß ja nie, was noch kommen kann“, hat Ligocki eine mögliche Aufstiegsfeier noch nicht auf Punkt eins der Agenda stehen.

An den Nebentischen kam die Verbandsliga-Reserve zu einem 9:2 über Schlusslicht TuS Hiltrup, was zwei weitere ganz wichtige Punkte im Kampf um den Ligaverbleib bedeutet. Die Paarungen Nils Dinkhoff/Timo Scheipers und Niklas Hannekotte/Ben Bröker sorgten für eine 2:1-Führung nach den Doppeln. Danach trugen sich Tobias Knoll, Dinkhoff (beide 2), Hannekotte, Patrick Gust und Scheipers in die Siegerliste ein.