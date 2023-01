Arminia Ochtrup bezwingt den Ligaprimus

Ein absolut vorzeigbares Ergebnis produzierten die Ochtruper Basketballerinnen. Beim Spitzenreiter BSV Wulfen II gewann die Arminia mit 49:32 (16:10). Eine Spielerin trat so gut auf, dass sie ein Extralob des Trainers bekam.

Ein fettes Ausrufezeichen haben Arminia Ochtrups Basketballerinnen gesetzt. Beim Bezirksliga-Tabellenführer BSV Wulfen II gewannen sie dank einer richtig starken Vorstellung mit 49:32 (16:10).

Die Gäste starteten hochmotiviert erwischten einen super Auftakt und entschieden das erste Viertel mit 10:6 für sich. Dabei wusste der SCA vor allem mit einer stabilen Defensive zu gefallen. Im zweiten Durchgang kam das Heimteam besser in Fahrt und zog beherzt zum Korb, was immer wieder Foulentscheidungen gegen die Arminia zur Folge hatte. Da beide Teams sich jedoch viele Ballverluste leisten und schlechte Wurfentscheidungen trafen, endet das zweite Viertel mit einem Unentschieden (10:10).

Nach der Halbzeitpause legen die Ochtruperinnen mit viel Tempo los. Ein Elf-Punkte-Lauf, der auf gute Aktionen von Marina Vennenbernd und Mareen Leusder basierte, sorgte für ein kleines Polster. Aber Mitte des Viertels wendete sich das Blatt. Wulfen gewann die Oberhand und verkürzte den Rückstand auf 27:37.

Die Töpferstädterinnen erkannten den Ernst der Lage und gingen im Schlussviertel wieder sehr konzentriert zu Werke. Marlene Möller, Vennenbernd und Leusder entschieden mit ihren erfolgreichen Würfen die Partie zugunsten des SCA. Auf der anderen Seite nutzte die BSV-Reserve ihre Chancen nicht und verpasste damit eine mögliche Aufholjagd.

„Wir freuen uns sehr über diesen Sieg, beim Tabellenführer gewinnst Du ja nicht jeden Tag. Der Gegner hatte allerdings einen schlechten Tag erwischt, was uns sicherlich in die Karten gespielt hat. Wir waren hingegen in Topform und voll motiviert. Dieses Ergebnis sollte uns einen Schub für die nächsten Aufgaben geben. Ich freue mich besonders für Marina Vennenbernd, die ein super Spiel gemacht hat“, erklärte Trainer Thomas Oeinck.

Punkte: M. Leusder (15), Vennenbernd (10), Möller (8), Dankbar (7), Gaupel (5) und Bröker (4).