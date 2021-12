Arminia Ochtrup bricht nach der Pause ein

Keine Punkte brachten Arminia Ochtrups Handballer aus Münster mit nach Hause. Dabei hatte es zunächst so ausgesehen, als käme der SCA für Zählbares infrage. Doch dann nahm das Unheil seinen Lauf.

Aus einer schwachen Defensive stach Linksaußen Justus Wöstuing am Samstag in Münster mit seinen fünf Toren noch heraus.

Der SC Arminia Ochtrup hat es am Samstag verpasst, wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Handball-Landesliga einzufahren. Beim SC Münster 08 kassierten die Töpferstädter eine vermeidbare 25:30 (9:7)-Niederlage.

Die Arminen kamen prima aus den Startlöchern und lagen nach Toren von Alexander Sperling (3) und Tom Noori (2) nach einer Viertelstunde mit 5:1 vorne. Bis zur Pause schrumpfte der Vorsprung auf 9:7. „Was wir defensiv geboten haben, war super“, stellte Trainer Christian Woltering seiner 5:1-Deckung ein Traumzeugnis aus. Was dem Übungsleiter weniger gefiel, war der Auftritt auf der anderen Seite der Mittellinie. „Wir haben einfach zu pomadig agiert. Da waren viel zu viele Querpässe drin, statt direkt aufs Tor zu ziehen“, tadelte Woltering.

In den zweiten 30 Minuten gelang es dem SCA nicht mehr, die Abwehr stabil zu halten. Münster erhöhte den Druck, spielte zwingender und knackte damit die Arminen. Die Gäste blieben offensiv ganz viel schuldig und luden die 08er nach überflüssigen Fehlversuchen zu leichten Tempogegenstoßtoren ein.

Bis zur 50. Minute (20:21) hätte das Duell zu beiden Seiten kippen können, doch die Ochtruper hatten in der Schlussphase nichts mehr zuzusetzen. „Da wirkten wir nicht mehr so fit, wie es hätte sein sollen“, monierte Woltering. Die Münsteraner nutzen die Schwächen ohne Skrupel aus und verpassten den Töpferstädtern so die vierte Niederlage im siebten Saisonspiel.

„Wir haben uns heute wieder einmal selbst geschlagen. Das hätte nicht sein zu brauchen“, ärgerte sich Christian Woltering.

Am nächsten Sonntag (12. Dezember) kommt es zum Heimspiel gegen den TV Kattenvenne, bei dem für alle die 2G Plus-Regeln gelten.

Tore: Wösting (5), Thiemann (4), Sperling (4/4), M. Oelerich, Wahlen (beide 3), Noori (2), Feldmann, R. Woltering, Mieling und van der Wei (alle 1).