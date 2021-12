Arminia Ochtrup erreicht das Final Four

Nicht nur in der Meisterschaft läuft es für die Ochtruper Tischtennisspieler. Nein, auch im Pokal sind die Arminen erfolgreich unterwegs. Mit einem 4:1-Sieg beim TTC Enger zogen sie in das Halbfinale ein. Damit befinden sie sich in Reichweite einer Teilnahme an einem deutschlandweiten Wettbewerb.