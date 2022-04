Arminia Ochtrup feiert Schützenfest

Ihren vierten Saisonsieg erzielten die Landesliga-Handballer des SC Arminia Ochtrup. Haushoch mit 45:24 (19:11) wurde am frühen Sonntagabend der Tabellenletzte Sparta Münster in der Halle I am Schulzentrum geschlagen. Damit nahmen die Töpferstädter erfolgreich Revanche für die 18:24-Hinspielniederlage – übrigens der bisher einzige Saisonsieg der Domstädter.

Nur in den ersten zehn Minuten konnte das Schlusslicht der Liga, das ohne Trainer Christian Maaß und nur mit einer Rumpftruppe anreiste, mithalten. „Wir haben zu Anfang das Spiel viel zu locker und auf die leichte Schulter genommen“, begründete Arminias Trainer Christian Woltering die schwache Vorstellung zu Beginn der Partie.

Als seine Mannschaft so langsam auf Betriebstemperatur kam, spielte Sparta den Arminnen noch in die Karten, da Felix Junker in der 14. Minute Rot sah. Eine sehr harte Entscheidung der Referees. Jetzt war klar, dass bei Münster mit seinen verbliebenden sieben Feldspielern irgendwann die Kraft nachlassen würde, wenn der Gastgeber weiter mit Tempo spielt. Das tat er auch. Och­trup setzte weiterhin auf eine offensive 5-1-Deckung, um schnell in Ballbesitz zu kommen. Die 19:10-Pausenführung war schon die halbe Miete.

Anfang der zweiten Halbzeit zog die Arminia das Tempo noch mal an. Und sollte mal ein Münsteraner Spieler frei zum Wurf kommen, dann stand mit Schnapper Lars Wierling ein sicherer Rückhalt im SCA- Kasten. Seine Vorderleute hatten auch nachdem Max Oelerich das 30:18 (44.) erzielte noch großen Torhunger. So kam die Arminia in den letzten zehn Minuten noch zu zwölf einfachen Toren, weil sich Sparta mehr oder weniger aufgab

„Als ich nach zehn Minuten die Mannschaft umgestellt haben, lief es. In der Kabine haben wir noch darüber gesprochen, dass wir noch eine Rechnung vom Hinspiel offen haben. Das ist natürlich ein heftiges Ergebnis, das man aber nicht zu hoch bewerten sollte.“

Sparta-Spieler Peter Onnebrink vertrat seinen Trainer Christian Maaß und zog folgendes Fazit: „Wir sind richtig gut angefangen. Leider haben wir früh viele Zeitstrafen und die rote Karte bekommen und sind dadurch ins Hintertreffen geraten. Natürlich hätten wir uns nicht so abschlachten dürfen.“

Tore: Thiemann (9), Sperling (6/3), Ultee, Wösting (beide 6), Wahlen (5), Noori, M. Oelerich (beide 4), R. Woltering (3/2) und van der Wei (2).