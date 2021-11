Arminia Ochtrup geht freiwillig eine Klasse tiefer

Töpferstädterinnen treten in der Bezirksliga an

Allzulange dauert es nicht mehr, und auch die Basketballerinnen des SC Arminia Ochtrup treten wieder in Aktion. In rund vier Wochen bestreiten die Korbjägerinnen aus der Töpferstadt ihr erstes Punktspiel gegen die Reserve des BSV Wulfen.

In den vergangenen Jahren gehörte der SCA zum festen Inventar der Landesliga, doch damit ist es jetzt vorbei, denn das Team hat sich zu einem freiwilligen Rückzug in die Bezirksliga entschlossen. „Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, betont Trainer Thomas Oeinck. Aber nach Abwegen des Für und Wider stand die Entscheidung fest. „Wir haben einfach zu viele Spielerinnen, die aufgrund von Studium oder Beruf nicht regelmäßig trainieren können. Das hätte es uns in der Landesliga schwer gemacht“, ist Oeinck überzeugt. „Wir können besser eine Klasse tiefer in der oberen Tabellenhälfte mitmischen als in der Landesliga unten.“

Geblieben sind dem Team wichtige Leistungsträgerinnen wie die langjährige Topscorerin Nadine Gaupel, Paula Leusder, Mareen Leusder, Lisa Popanski oder Madita Rölver. Verlassen hat die Arminen hingegen Mareike Leusder. Die Flügelspielerin schloss sich dem Oberligisten SC Westfalia Kinderhaus an.

„Wir trainieren seit September. Drei, vier Wochen lang haben wir ordentlich rangehauen. Jetzt läuten wir die heiße Phase ein“, verspricht Oeinck. Will heißen: Der taktische Feinschliff rückt in den Vordergrund. Testspiele bestreiten die Ochtruperinnen übrigens nicht. Man habe aufgrund der Pandemie noch so ein diffuses Bauchgefühl, begründet Oeinck. Für den Start Ende des Monates läge aber ein schlüssiges Hygienekonzept vor.

17 Spielerinnen stark ist der Kader. „Wenn denn auch mal alle Zeit hätten, wäre das super“, weiß der Coach, dass die Auswahl auch schnell mal kleiner werden kann. Da passt es ihm super ins Konzept, Kräfte aus der U 18 heranzuführen. „Dort gibt es zwei, drei Mädels, die Interesse signalisiert haben“, freut sich Oeinck.