Arminia Ochtrup geht leer aus

Ochtrup

Für die erfolgsverwöhnten Tischtennisspieler des SC Arminia Ochtrup gab es am Wochenende keine Punkte. Die erste Mannschaft verlor das Spitzenspiel in der Oberliga gegen die Champions Düsseldorf knapp mit 4:6. Beide Teams begegneten sich lange Zeit auf Augenhöhe, ehe die Rheinländer am Ende etwas cleverer agierten. Für die Ochtruper Reserve (NRW-Liga) war Tabellenführer SV Brackwede eine Nummer zu groß.

Von Marc Brenzelund