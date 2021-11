Arminia Ochtrup glänzt doppelter Tabellenführer

Besser geht nicht! Sowohl in der Oberliga als auch in der NRW-Liga führen Arminia Ochtrups Tischtenniscracks die Tabelle an. Die „Erste“ gewann gegen den TC BW Brühl-Vochem, bei dem sich ein Olympiateilnehmer den Töpferstädtern in den Weg stellte.

Auf der Sonnenseite der Tabelle stehen die erste und zweite Mannschaft der Tischtennisabteilung von Arminia Ochtrup. Nach dem verlängerten Allerheiligen-Wochenende grüßen beide Formationen vom Spitzenplatz aus.

In der Oberliga bekam es die „Erste“ in eigener Halle mit dem TTC BW Brühl-Vochem zu tun. Die Rheinländer belegen zwar einen Abstiegsplatz, machten aber deutlich, dass sie mehr Potenzial besitzen. In den Doppeln wurden die Punkte geteilt, wobei Henning Zeptner und Christopher Ligocki für den SCA punkteten.

Auch im oberen Paarkreuz gab es letztlich eine ausgeglichene Bilanz. Zeptner und Spielertrainer Bernd Ahrens setzten sich jeweils Emanuel Martins Ferreira durch, mussten aber dem dreifachen nigerianischen Olympia-Teilnehmer Kazeem Nasiru gratulieren. „Das kam nicht überraschend, denn Nasiru ist der beste Mann in der Oberliga“, so Ochtrups Teamsprecher Christopher Ligocki.

Ligocki bog in seinem ersten Einzel gegen Marcel Jerosch einen 1:2-Rückstand noch in einen Sieg um, zudem wies Felix Ostermann Moritz Weinand in die Schranken (3:1). Auf die Männer an den Tischen drei und vier war auch im zweiten Durchgang Verlass, denn beide entschieden auch ihr zweites Match für sich.

Schön für den SCA: Der TTV Bergneustadt II hat sich aus der Oberliga zurückgezogen, womit auch die bisher einzige Niederlage der Arminen aus der Wertung fällt. Damit führen die Töpferstädter nun mit 13:1 Punkten das Klassement an.

Eine Etage tiefer in der NRW-Liga machte die Ochtruper Zweitvertretung mit Schlusslicht Union Lüdinghausen kurzen Prozess. Nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit gewannen die Hausherren mit 9:1. Am Erfolg beteiligt waren Christopher Ligocki, Nils Dinkhoff, Philip Brosch, Dominik Gust sowie Holger und Emil Schreiber. Trotz der Tabellenführung backen die Arminen kleine Brötchen: „Unser Ziel war der Klassenerhalt. Wir befinden uns auf einem super Weg, den zu erreichen.“