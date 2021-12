Arminia Ochtrup holt sich zwei Punkte

Ochtrup

Viel mussten die Oberliga-Herren des SC Arminia Ochtrup investieren, um am Samstag zu zwei Punkten zu kommen. In einer hart umkämpften Begegnung gewannen Henning Zeptner und Co. mit 6:4 bei Borussia Düsseldorf II. In der NRW-Liga ging es für die Arminia-Reserve nicht minder spannend zu.

-mab-