Arminia Ochtrup: Showdown gegen die Champions aus Düsseldorf

Der SC Arminia Ochtrup erwartet am Samstag seinen ärgsten Verfolger um den Aufstieg, die Champions Düsseldorf, die wohl auf ihre Nummer zwei verzichten müssen.

In der Oberliga NRW steht an diesem Samstag der Showdown auf dem Programm. Die nach Punkten beiden besten Mannschaften der Liga treffen aufeinander: Arminia Och­trup erwartet als Tabellenführer (17:1 Punkte) den Zweiten, die Champions Düsseldorf, die mit nur einer Niederlage – 4:6 gegen TB Burgsteinfurt – bei einem Spiel weniger als die Ochtruper auf Platz zwei rangieren. Es geht in dieser Begegnung um nicht weniger als die Frage: Wer steigt auf? Für den Sieger dieser Partie dürfte eine Vorentscheidung fallen.

„Nach dem Sieg gegen Waldniel beschäftigen wir uns tatsächlich mit diesem Thema“, sagt SCA-Teamsprecher Christopher Ligocki, und ergänzt: „Wir sind nicht völlig uninteressiert daran.“ In der Aufstellung Henning Zeptner, Bernd Ahrens, Ligocki und Felix Ostermann wollen die Ochtruper die Jungs aus der Landeshauptstadt auf Platz zwei festnageln. Dabei käme ihnen der Ausfall von Düsseldorfs Nummer zwei, Minh Tran Le, der eine Bilanz von 12:2 aufweist (Doppel mit Patrick Leis 5:0), durchaus gelegen. „Unser Trainer hat sowas gehört. Wer nach Wagner, Leis und Wolter der vierte Mann sein wird, wissen wir nicht“, so Ligocki.