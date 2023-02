Arminia Ochtrup so gut wie abgestiegen

Am Samstagabend unterlagen die Ochtruper Handballer bei Westfalia Kinderhaus mit 26:31. Dabei kamen die Arminen richtig gut in die Partie. Obwohl der Abstieg jetzt so gut wie feststeht, zeigte sich Trainer Christian Woltering mit der Vorstellung einverstanden.

Der Abstieg aus der Landesliga ist für die Ochtruper Handballer ein Stück weit mehr Realität geworden. Am Samstag verloren die Arminen bei Westfalia Kinderhaus mit 26:31 (12:16). Bei jetzt acht Punkten Rückstand und nur noch sechs ausstehenden Spielen spricht eigentlich nicht mehr viel für den SCA.

Dabei begannen die Töpferstädter echt vielversprechend: Nach einem Treffer von Alexander Sperling führte der Tabellenvorletzte in der zehnten Minute mit 7:3. „Da waren wir im Angriff nicht so zögerlich wie in den Spielen zuvor. Gerade Alex und mein Bruder Raphael haben in dieser Phase viele richtige Entscheidungen getroffen“, freute sich Trainer Christian Woltering. Da auch die offensiv ausgerichtete Deckung stand, war der Coach über weite Strecken der ersten Hälfte „echt zufrieden“. Trotzdem: Mit einem kleinen Zwischenspurt kurz vor der Pause erarbeitete sich Kinderhaus ein kleines Polster.

„Die Westfalia hatte am Samstag einen sehr starken Kader. Wer da alles auf der Platte stand . . . Ist doch klar, dass so eine Truppe dann die Lösungen findet“, war Woltering irgendwie klar, dass der Gegner die Oberhand gewinnen würde – zumal die Arminen auf wichtige Kräfte wie Thorben Mieling oder Max Oelerich sowie auf die beiden Stammkeeper Luca Lehmann und Lars Wierling verzichten mussten.

Dafür stand Jonathan Illmer 60 Minuten lang zwischen den Pfosten. Dem Schlussmann attestierte Woltering eine tadellose Vorstellung. Das änderte aber nichts daran, dass sich die Hausherren die Butter nicht mehr vom Brot nehmen ließen.

Tore: Sperling (7/1), L. Engels, R. Woltering (beide 5), Wiggenhorn, J. Engels (beide 3), T. van der Wei (2) und Breulmann (1).