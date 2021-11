Arminia Ochtrup steht auf verlorenem Posten

Nichts zu holen gab es am Sonntag für Arminia Ochtrups Handballer. In Ladbergen gingen sie mit 14:29 unter. Das Unheil begann in den letzten zehn Minuten des ersten Abschnitts.

Landesliga: 14:29-Niederlage in Ladbergen

Arminia Ochtrups Landesliga-Handballer haben die lange Spielpause anscheinend nicht gut verkraftet. Am Sonntagabend beim TSV Ladbergen wirkten die Töpferstädter nicht ganz so frisch und verloren deutlich mit 14:29.

In den ersten 20 Minuten deutete sich eine derart hohe Niederlage noch nicht an. „Da haben wir eigentlich noch ganz gut mitgehalten“, fand Co-Trainer Pascal Heitz. Doch dann verlor der SCA den Faden. „Wir haben richtig schlecht abgeschlossen, den gegnerischen Keeper praktisch heiß geworfen. Daraus sind viele Tempogegenstöße entstanden, aus den Tore wurden“, ärgerte sich Heitz. So setzte sich das Heimteam von 8:6 (20.) bis zur Pause auf 17:7 ab.

Mit dem Zehn-Tore-Rückstand im Gepäck fiel es den Arminen nicht leicht, in den zweiten 30 Minuten noch mal zurückzukommen. Ladbergen blies sein Polster zwischenzeitlich sogar auf 26:8 auf (47.). „Die haben das wirklich clever und abgezockt gemacht“, zollte Heitz dem Kontrahenten ein Lob.

In den letzten zehn Minuten rissen sich die Arminen noch einmal ein bisschen zusammen, was aber am schwachen Gesamteindruck wenig änderte.

In der Tabelle sind die Ochtruper (3:7 Punkte) auf Platz neun gefallen. Nächster Gegner ist am Samstag (13. November) der Rangzweite TV Vreden. Anwurf ist um 18 Uhr in der Halle I des Sportzentrums.

Tore: Sperling (4/1), Thiemann (3), R. Woltering (2), Wiggenhorn, L. Oelerich, M. Oelerich, Wösting und van der wei (je 1).