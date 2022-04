Arminia Ochtrup verliert Heimspiel gegen Münster 08

Keine Punkte gab es am Samstaqabend für die Landesliga-Handballer des SC Arminia Ochtrup. In eigener Halle unterlagen sie dem Tabellenvierten Münster 08 mit 25:31 (11:13). Zwischenzeitlich schnupperten die Hausherren bei einer 15:14-Führung mal an einer Überraschung, doch am Ende setzte sich der Favorit aus der Domstadt verdient durch.

Ochtrups Halbrechter Lars Oelerich (r.) trug sich acht Mal in die Torschützenliste ein.

Die Anfangsphase gehörte der Arminia, zumal Keeper Luca Lehmann gleich zu Beginn glasklare Chancen der Gäste parierte. Doch ab der zehnten Minute setzte sich die effizientere Spielweise der 08er durch. Während die Arminen sich in der Offensive mit kräftezehrenden Zweikämpfen aufreiben mussten, kamen die Gäste durch simples Stoßen oder Sperren mit Absetzen vor allem über den Kreis zu einfachen Toren. Drei Minuten vor dem Seitenwechsel führte Münster deutlich mit 13:8, agierte jedoch anschließend in der Abwehr zu passiv. So verkürzte der SCA durch zwei Treffer von Tom Noori und je einem von Justus Wösting und Max Oelerich zur Pause auf 11:13.

In der zweiten Halbzeit erwischte Ochtrup einen guten Start. Innerhalb von drei Minuten glich das Heimteam aus und führte durch Lars Oelerich plötzlich mit 15:14 (34.) „In der Kabine haben wir eigentlich nur besprochen, wo sie hinlaufen sollen. Das, was wir auch im Training üben. Aber wenn wir ein Spiel haben, bekommen wir es einfach nicht konstant auf die Reihe“, erklärte Trainer Christian Woltering den starken Start in die zweiten 30 Minuten.

Die Gäste ließen sich trotz lautstarker Unterstützung der Ochtruper Fans nicht aus der Ruhe bringen. Ihre Deckung stand wieder sicher und operierte sehr fair. Verhängten die Referees gegen Münster keine einzige Zeitstrafe, brummten sie den Töpferstädtern fünf auf. In der Offensive kamen die Gäste mit einer guten zweiten Welle immer wieder zu leichten Toren. Nach dem zwischenzeitlichen 27:22 (56.) schalteten die 08er einen Gang zurück, ohne deswegen noch in Gefahr zu raten.

„Wir haben zu wenig Tore geworfen. Unser Spiel ist natürlich sehr kräftezehrend. Uns fehlen noch die Automatismen“, so das Fazit von Christian Woltering.

Münsters Coach Kay Sparenberg war froh, dass sich seine Mannschaft aus dem Tief Anfang der zweiten Halbzeit herauskämpfen konnte: „Wir sind mit der etwas offensiveren Deckung der Arminia gut klar gekommen. Unsere Spielanlage war auch besser. Zum Schluss konnten wir unseren Vorsprung locker verwalten.“

Tore: L. Oelerich (8), M. Oelerich (5), Noori und J. Wösting (je 4), Sperling (2/1), Feldmann und Thiemann (je 1).