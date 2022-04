Arminia Ochtrup verliert Krimi beim TV Emsdetten

Für Arminia Ochtrups Basketballerinnen ging es bei der Zweitvertretung des TV Emsdetten um Bezirksliga-Punkte. Die verbuchte am Ende das Heimteam für sich, das die Partie knapp mit 44:42 gewann.

Motiviert von der Nachricht, dass Spitzenreiter Wulfen in Kinderhaus verloren hatten, starteten die beiden Verfolger in das Spiel. Das war von Beginn an von einer hohen Intensität geprägt. Die Korbausbeute blieb allerdings niedrig, und so entschied der TVE das erste Viertel mit 9:8 für sich. Im zweiten Abschnitt wechselte die Führung hin und her. Die Emsdettenerinnen hatten das etwas sicherere Händchen und verabschiedeten sich mit einem 21:18-Vorsprung in die Kabinen.

Nach der Pause kehrten die Arminia-Damen mit viel Ehrgeiz auf den Platz zurück und stellten mit einem Dreier sofort den Ausgleich her. Im Anschluss ging der SCA sogar in Führung.

Emsdetten reagierte mit einem 6:0-Lauf. Daraufhin stellte Gäste-Trainer Thomas Oeinck auf eine Mann-Verteidigung um. Mit 8:8 endete der der ausgeglichene dritte Abschnitt.

Die letzten zehn Minuten wurden zu einem offenen Schlagabtausch. Zwei verwandelte Drei-Punkt-Würfe von Lisa Popanski und Mareen Leusder sowie viele gute Aktionen unter dem Korb hielten die Töpferstädterinnen im Spiel. Zwei verwandelte Freiwürfe kurz vor der Schlusssirene brachten den Emsdettenerinnen dann den Sieg.

„Wir haben heute alles gegeben, sind dafür aber leider nicht belohnt worden. Gegen so eine erfahrene Mannschaft kann man halt mal verlieren. Mit dem Auftritt meiner Mannschaft bin ich prinzipiell zufrieden“, kommentierte Oeinck nach der Partie.

Punkte: M. Leusder (18), Popanski (14), Dankbar (5), Ismaijli-Gerbashi, Münstermann (beide 2) und Möller (1).