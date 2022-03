Arminia Ochtrup wieder die Nummer eins

Der SC Arminia Ochtrup hat die richtige Reaktion auf die Niederlage in Uerdingen gezeigt. Bei der TTG St. Augustin gewannen die Töpferstädter mit 8:2 und holten sich damit den Spitzenplatz in der Tischtennis-Oberliga zurück. Das Spiel verlief zwischenzeitlich aber enger, als es das nackte Ergebnis vermuten lässt.

Als goldrichtig erwies sich die Zusammensetzung der Eingangsdoppel. Sowohl Amin Nagm und Christopher Ligocki als auch Ahrens und Henning Zeptner gewannen in vier Durchgängen. „Das war der Start, den wir auch dringend nötig hatten“, betonte Teamsprecher Ligocki.

Denn in den Einzeln stießen die Arminen auf mehr Gegenwehr als ihnen lieb sein durfte. Oben wurden die Punkte geteilt, wobei Ahrens Marco Stefanidis gratulieren musste, während Zeptner mit einem 3:1 gegen Thomas Herr seine starke Verfassung unterstrich. Dann kam die kritische Phase der Partie: Nagm verlor gegen den starken 18-jährigen Thai Punnatat Tungbovornphichet, und am Nebentisch lag Ligocki gegen Christian Hinrichs schon mit 0:2-Sätzen und 5:8 hinten. Dem Linkshänder gelang aber ein erfolgreiches Comeback (11:9, 11:6 und 11:7). „Wenn der Gegner da auf 3:3 stellt, wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre“, wusste Ligocki, dass die Begegnung auf der Kippe stand.

Danach machten die Ochtruper jedoch kurzen Prozess. Im oberen Paarkreuz gab es zwei glatte 3:0-Siege, die den Auswärtssieg perfekt machten. Nagm (3:0 gegen Hinrichs) und Ligocki (3:2 gegen Tungbovornphichet) ließen zwei weitere Punkte folgen.

Am kommenden Wochenende bestreitet der SCA zwei Duelle: am Samstag gegen Refrath und am Sonntag in Brühl-Vochem.