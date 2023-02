Arminia Ochtrups Damen holen sich den Titel

Mit einem klaren 3:0-Erfolg über den Tabellendritten TV Mesum III haben sich die Volleyballerinnen des SC Arminia Ochtrup vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksklasse und damit den direkten Wiederaufstieg gesichert. Den Grundstein zum Sieg legten die Och­truperinnen mit ihren gezielten Aufschlägen, die den Gegner von Anfang an unter Druck setzten. Caroline Termühlen avancierte mit ihrer sicheren Abwehr und vor allem den schnellen Außenangriff zur wertvollsten Spielerin der SCA. Darüber hinaus überzeugte Emily Beckmann als Mittelblockerin. Auch der Ochtruper Neuzugang, Sophia Hummeldorf, fügte sich nahtlos ein und verstärkte Annahme und Abwehr maßgeblich. Die Töpferstädterinnen sind in dieser Saison bisher noch ungeschlagen und bestechen vor allem durch Begeisterungsfähigkeit und Teamgeist. Das nächste Spiel findet am Sonntag gegen Ahaus statt.