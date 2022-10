Arminia stellt sich früh auf durchschaubare Offensive ein

Ihren zweiten Saisonsieg erzielten die Landesligahandballer von Arminia Ochtrup. Aufgrund einer soliden Abwehr- und druckvollen Angriffsleistung schlugen die Töpferstädter am Samstagabend in der Sporthalle I am Schulzentrum Westfalia Kinderhaus deutlich mit 32:22 (15:9).

Die Landesligahandballer von Arminia Ochtrup haben nach einer über weite Strecken überzeugenden Vorstellung Westfalia Kinderhaus mit 32:22-(15:9) geschlagen. Rund 150 Zuschauer in der Sporthalle I am Schulzentrum sahen am Samstagabend eine überlegene Arminia, die zu keiner Zeit in Bedrängnis kam.

Gäste-Offensive

In der ersten Viertelstunde musste der Gastgeber sich noch auf das Angriffsspiel der Westfalia einstellen. Doch schnell durchschauten die Ochtruper die Gäste-Offensive, die nahezu ausschließlich ihre Tore über die Links- und Rechtsaußenpositionen und über den Kreis erzielte. Die Arminia lag von Spielminute 3 an immer in Front. Bereits die 15:9-Pausenführung war schon die halbe Miete.

Manndeckung

Kinderhaus konnte dem kraftvollen Spiel der Ochtruper nichts entgegensetzen. Beim Zwischenstand von 26:16 (51.) setzte die Westfalia alles auf eine Karte und versuchte, mit einer Manndeckung das Blatt zu wenden. Aber die Arminia spielte konzentriert weiter, fand nahezu immer einen freien Mitspieler und hielt den Zehn-Tore-Vorsprung ohne Probleme bis zur Schlusssirene.

Toller Job

„Die Mannschaft hat hinten wie vorne einen ganz tollen Job gemacht. Vorne haben wir noch ein paar Tore liegen gelassen. Da hätten wir noch konsequenter spielen müssen“, freute sich Co-Trainer Pascal Heitz, der den erkrankten Coach Christian Woltering vertrat.

Schwache Leistung

Marcel Graefer, Trainer der Westfalia, war vom Auftritt seiner Mannschaft sehr enttäuscht: „Ochtrup hat die Schritte mehr gemacht als wir in der Abwehr und hatte mehr Zug zum Tor gehabt als wir. Das war eine ganz, ganz schwache Leistung von uns.“

Tore: L. Oelerich, M. Oelerich und R. Woltering (je 6), Mieling (4), Wiggenhorn (3), Büter (2), Sperling (2/1), Engels, Ultee und Wösting (je 1)