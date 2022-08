Ausdauerspezialisten im Ochtruper Bergfreibad gefragt

Mondschein, Flutlicht, ein nette Sommernacht – wer bei diesem Ambiente am liebsten im Wasser ist, der ist beim 24-Stunden-Schwimmen im Ochtruper Bergfreibad genau richtig. Am 12. und 13. August richten der SC Arminia und die Stadtwerke den beliebten Wettbewerb wieder aus. Interessierte Mannschaften sollten sich mit den Anmeldung ein bisschen beeilen.

Am 12. August (Freitag) ist es endlich wieder so weit – das 24-Stunden-Schwimmen im Ochtruper Bergfreibad findet wieder statt. Der große Wettbewerb, den die Schwimmabteilung des SC Arminia in Kooperation mit den Stadtwerken ausrichtet, zieht seit jeher die unterschiedlichsten Sporttreibenden aus der Töpferstadt und der Umgebung an.

„Wir freuen uns, dieses tolle Sport- und Freizeitevent wieder auf die Beine stellen zu können“, erklärt Ralf Ottich, Vorsitzender der Arminia-Schwimmer. Vor allem das Schwimmen unter Sternenhimmel und Flutlicht sei jedes Jahr sein persönliches Highlight, so Ottich weiter. Ihm ist es wichtig zu erwähnen, dass neben den vielen zu schwimmenden Kilometern vor allem die nette Atmosphäre im frisch renovierten Bergfreibad im Vordergrund steht.

Der Startschuss fällt am 12. August um 16 Uhr. Teilnehmer können Einzelsportler und Gruppen. Teams sollten sich bis Dienstag (9. August) unter www.lena-feldhues@schwimmverein-ochtrup.de oder www.sophia-wiers@schwimmverein-ochtrup.de anmelden. Einzelschwimmer können während des gesamten Wettbewerbs einsteigen.

Die Strecke darf in verschiedenen Abschnitten zurückgelegt werden. Unmittelbar nach Ablauf der 24 Stunden am Samstagnachmittag beginnen die Veranstalter mit der Auswertung. Die Ergebnisse werden im Anschluss während Siegerehrung verkündet, bei der wie immer reichlich Pokale, Medaillen und Urkunden an die Frau oder den Mann gehen.

Das Bergfreibad Ochtrup bleibt während des 24-Stunden-Schwimmens für den regulären Badebetrieb geschlossen, teilt der SCA mit. Die Organisatoren weisen auf ein Alkoholverbot hin. Minderjährige benötigen zum Zelten im Freibad eine Einverständniserklärung. Alle weiteren Informationen sind auf der Homepage des Schwimmvereins zu finden.