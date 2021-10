Bart Rossy hinterlässt große Lücke

Seit 1984 ist Bart Rossy dabei und hat Kindern, Jugendlichen und Erwachsen das richtige Fallen, die Griffe und Kniffe des Judo beigebracht. Damit ist nun Schluss, offiziell seit vergangenen Freitag, denn an diesem Tag wurde der heute 65-Jährige vom Vorstand der Judoabteilung in seiner Heimat Enschede verabschiedet.

Stellvertretend für die ganze Judoabteilung und für den Verein SC Arminia Och­trup überbrachten Abteilungsleiter Michael Dierker, Markus Denker und Sportlicher Leiter Nico Schulz eine Ehrenurkunde und einen Präsentkorb mit zahlreichen Grußworten und Videobotschaften von ehemaligen Judokas oder Vertrauten, mit denen Bart Rossy in der Vergangenheit zusammen „gekämpft“ hatte.

Bart Rossy, der Träger des Schwarzen Gürtels, 3. DAN, ist, erzielte unglaubliche Erfolge als Kämpfer und auch als Trainer; darüber hinaus war er Kampfrichter bei zahlreichen Turnieren, sei es bei etlichen Westdeutschen und Deutschen Meisterschaften. Er schaffte es sogar, dass einer seiner „Jungs“, der Emsdettener Benny Behrla, bis zu den Olympischen Spielen in Peking kam.

Als Kämpfer in der Klasse bis 60 Kilo erzielte er in seinem Heimatland Niederlande Ende der 1970er Jahre zahlreiche Erfolge bei Turnieren, war ostniederländischer Meister 1980 und Mannschaftsmeister 1981 und schließlich auch Bundesligakämpfer.

Nach seiner aktiven Laufbahn war Rossy als Trainer ebenso erfolgreich wie als Mann an der Matte. Er fing an als Trainer in Enschede, betreute den ostniederländischen Kader, stand bei Judo Mugen Gronau an der Matte und zuletzt seit 1984 beim SC Arminia. Seit 2006 hat er die Kämpfer der Universität Twente Enschede unter seinen Fittichen.

„Bart Rossy hinterlässt eine große Lücke bei uns im Dojo. Er liebt und lebt Judo. Seine Art und Weise im Training mit den Kindern umzugehen ist einzigartig, auch mit denen, die ADHS haben. Judo heißt ja der sanfte Weg – genau das bringt er auch rüber“, sagt Michael Dierker. Trainernachwuchs zu finden sei sowieso ein großes Problem im Judo, Rossy jetzt zu verlieren reiße ein Loch in die Ochtruper Judoabteilung. Oftmals habe er schon ab Mittag das Training geleitet. „Bart ist ein sehr ruhiger und sachlicher Typ, und sehr gebildet. Er kann sehr gut mit dem Nachwuchs umgehen.

Coronabedingt musste das Judotraining in Ochtrup schon vor zwei Jahren heruntergefahren werden. Daraufhin hat sich Rossy, der erst jetzt offiziell verabschiedet wurde, aus dem Training nach und nach zurückgezogen.