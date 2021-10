Beide SCA-Teams siegen

Oberliga-Formation in St. Augustin mit Schwierigkeiten

Ochtrup

Zwei Siege gab es in den höherklassigen Ligen für die Teams des SC Arminia Ochtrup zu feiern. Während sich die „Erste“ in St. Augustin schwer tat, lieferte die „Zweite“ in Herten eine Galavorstellung ab.

Marc Brenzel