Bernd Ahrens: „Das sind ungelegte Eier“

Für die Ochtruper Tischtennisspieler beginnt am Samstag mit einem Auswärtsspiel bei der dritten Mannschaft des 1. FC Köln die Rückrunde in der Oberliga. In die starten die Arminen als Tabellenführer und mit dem Ziel, Meister zu werden und erstmals in der Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Regionalliga perfekt zu machen. Im Vorfeld der zweiten Saisonhälfte sprach WN-Sportredakteur Marc Brenzel mit Spielertrainer Bernd Ahrens.

Herr Ahrens, die Arminen haben fünf Minuspunkte weniger auf dem Konto als der erste Verfolger – und das bei zehn verbleibenden Spielen. Die Hochrechnungen deuten auf den Aufstieg hin, was soll eigentlich noch schief gehen?

Bernd Ahrens: Da kann eine ganze Menge passieren. Zum Beispiel, dass sich einer verletzt. Mal angenommen, Henning Zeptner als unsere Nummer eins würde länger ausfallen, dann wären wir bestimmt nicht mehr in jedem Spiel der Favorit. Zumal die Leistungsdichte innerhalb der Oberliga relativ groß ist. Da sind fünf, sechs Gegner dabei, die uns gefährlich werden können.

Die dritte Mannschaft des 1. FC Köln, bei der am Samstag gespielt wird, dürfte als Tabellenletzter nicht zu diesem Kreis gehören, oder?

Ahrens: Bei den Kölnern bleibt immer abzuwarten, mit welchen Leuten sie antreten. Sollten wir unsere gewohnten Leistungen bringen, dann werden wir die beiden Punkte auch mitnehmen.

Das letzte Punktspiel liegt acht Wochen zurück. Wie hat sich die Mannschaft in dieser Zeit auf die zweite Saisonhälfte vorbereitet?

Ahrens: Da wir nicht alle an einem Standort leben, haben wir uns dezentral vorbereitet – also jeder für sich. Das ist komplett anders als beim Fußball oder Handball. Wir haben uns über Nachrichten ausgetauscht. Die Jungs wissen aber, was sie zu tun hatten.

Könnte sich in den Köpfen die Angst einschleichen, vielleicht doch noch abgefangen zu werden?

Ahrens: Ich denke nicht. Ganz wichtig wird sein, wie wir in die Rückrunde starten. Siege jetzt in Köln und danach zuhause gegen Refrath hätten eine enorme Bedeutung. Läuft alles wie geplant – und das soll jetzt nicht arrogant klingen –, könnten wir vor Ostern durch sein. Was wir unbedingt vermeiden wollen, ist ein Finale gegen Brackwede am vorletzten Spieltag. Das ist der Gegner, den ich am stärksten einschätze.

Als Tabellenführer sollte man vielleicht besser zweigleisig planen, also sowohl die Ober- als auch die Regionalliga im Blick haben. Wie ist da Ihr Austausch mit Abteilungsleiter Timo Scheipers?

Ahrens: Den gibt es natürlich. Wir warten jetzt aber erstmal ab, wie wir aus der Winterpause kommen und setzen uns dann im März zusammen.

Der Aufstieg in die Regionalliga – immerhin die vierthöchste Spielklasse in Deutschland – wäre eine riesen Sache. Wenn das klappen sollte, wie muss sich die Mannschaft dann aufstellen?

Ahrens: Das sind doch noch ungelegte Eier. Fakt ist, dass das schon eine echt starke Liga ist, in der richtig gute Jungs unterwegs sind. Mit unserer aktuellen Mannschaft würden wir da sicherlich gegen den Abstieg spielen. Mal gucken, ob wir uns dann gegebenenfalls verstärken oder in unveränderter Aufstellung in der Regionalliga antreten. Aber wie gesagt, das sind alles ungelegte Eier. Wichtig ist erstmal, dass wir Samstag in Köln gewinnen.

Der TB Burgsteinfurt (NRW-Liga) empfängt am Samstag um 18.30 Uhr das Schlusslicht TTF Bönen, eine halbe Stunde früher beginnt die Verbandsliga-Partie zwischen dem TTC Mennighüffen und Arminia Ochtrups zweiter Mannschaft. In der Landesliga wird der TTV Metelen beim SV Neubeckum vorstellig (Samstag: 18.30 Uhr).