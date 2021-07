Bethge-Elf startet mit Kantersieg

Die Fußballerinnen der SpVgg Langenhorst/Welbergen gehören zu den vielversprechendsten Teams der Bezirksliga 6. Das machten die Ochtruperinnen jetzt in ihrem ersten Testspiel mehr als deutlich. Gegen Adler Buldern feierten sie einen 11:0-Kantersieg. Schwer wiegt allerdings, dass die Schwarz-Gelben in der kommenden Spielzeit auf zwei Leistungsträgerinnen verzichten müssen.

Ambitioniert unterwegs waren in der vergangenen Saison die Bezirksliga-Fußballerinnen der SpVgg Langenhorst/Welbergen. Fünf Siege in fünf Partien standen für die Schwarz-Gelben zu Buche, als die Spielzeit Ende Oktober vorzeitig beendet wurde. Dass die Ochtruperinnen auch diesmal einiges vor haben, machten sie am Mittwoch in ihrem ersten Test deutlich: Mit sage und schreibe 11:0 (3:0) gewannen sie bei Adler Buldern.