BFC scheidet im Pokal aus

Für den Borghorster FC ist der Kreispokal 2021/22 schon nach einem Spiel Geschichte. Beim TuS St. Arnold verloren die Grün-Schwarzen mit 2:3 (2:1). Die Entscheidung fiel in der Schlussminute.

Eine böse Überraschung erlebten die Fußballer des Borghorster FC am Freitagabend im Kreispokal. Beim klassentieferen TuS St. Arnold verlor der Bezirksligist mit 2:3 (2:1) und verabschiedete sich somit schon in der ersten Runde des Wettbewerbs.

Carlos Hyneck brachte den Außenseiter mit einem verwandelten Foulelfmeter früh in Führung (6.). Der BFC brauchte einige Zeit, um die Lücken in der St. Arnolder Deckung zu finden. Das gelang in der 29. Minute, als Alexander Hesener den Ausgleich erzielte. Und als Nils Schemann nur 120 Sekunden später das 2:1 für den Favoriten markierte, schien das Spiel seinen erwarteten Verlauf zu nehmen.

In der 47. Minute gab es dann die kalte Dusche für die Borghorster: Carlos Hyneck eroberte sich den Ball und bediente Pascal Garnings, der das Spielgerät filigran an Torhüter Frederik Teupen vorbeischlenzte – 1:1.

Nun war die Partie wieder offen, aber keineswegs gutklassig. Negativer Höhepunkt in einer hektischen zweiten Hälfte waren die Platzverweise gegen St. Arnolds Niklas Bartsch und Borghorsts Max Rengers, die sich in der 75. Minute jeweils zu Schubsern hinreißen ließen.

In der Schlussminute bekam das Heimteam nach einem Foul an Luca Hyneck seinen zweiten Strafstoß zugesprochen. Carlos Hyneck übernahm die Verantwortung und schoss den Borghorster FC aus dem Wettbewerb.

„Das war ein sehr unbefriedigender Tag: Beim Aufwärmen verletzten sich Marcel Thoms und Marius Wies, während der Partie auch Raffael Dobbe. Dann die Rote Karte und das Ausscheiden“, schüttelte Trainer Michael Straube den Kopf.

Borghorster FC: Teupen – Schemann, Dobbe (64. Pöhlker), Markfort, Hermeling – Rengers, N. Thoms – Bredeck, Bingold, L. Rausch (64. Krumme) – Hesener.

Tore: 1:0 C. Hyneck (6., Foulelfmeter), 1:1 Hesener (29.), 1:2 Schemann (31.), 2:2 Garnings (47.), 3:2 C. Hyneck (90., Foulelfmeter).

Bes. Vorkommnisse: Rote Karten gegen St. Arnolds Bartsch und Borghorsts Rengers (75., jeweils Tätlichkeit).