Borussia Emsdetten ist einfach zu stark

Als eine Nummer zu groß erwies sich am Sonntag für die Fußballerinnen der SpVgg Langenhorst/Welbergen die Vertretung von Borussia Emsdetten. Mit 1:3 (1:1) verlor der Landesliga-Aufsteiger sein Heimspiel gegen den Absteiger aus der Westfalenliga.

Die Ochtruperinnen starteten perfekt in die Partie: Nach einem Foul an Corinna Rüschoff bekamen sie einen Elfmeter zugesprochen, den Clara Homölle verwandelte (6.). In den ersten 20 Minuten hielten die Schwarz-Gelben prima mit, doch dann übernahm der Favorit aus Emsdetten mehr und mehr das Kommando. Folgerichtig fiel das 1:1 durch Hannah Scheipers (36.). Dass es mit diesem Spielstand in die Kabinen ging, lag auch an SpVgg-Torhüterin Rieke Lauen, die in mehreren Situationen einen Rückstand verhinderte.

Nach dem Seitenwechsel verschärfte die Borussia das Tempo, und dem konnte der Liganeuling nicht mehr ganz folgen. „Gekämpft hat jede, aber körperlich war uns der Gegner einfach überlegen. Wir haben uns fast nur noch mit langen Bällen befreien können“, resümierte Trainer Peter Engel.

Die Dominanz der Gäste spiegelte sich letztlich auch in Zahlen wider. Anna Kötter per Strafstoß (65.) und Kim Wolters (83.) sorgten für den Emsdettener 3:1-Erfolg.

„Mit Ibbenbüren und Emsdetten hatten wir in den ersten beiden Heimspielen echt starke Mannschaften. Die Punkte müssen wir gegen andere Teams holen“, arrangierte sich Engel mit dem Ergebnis. Nächster Gegner ist Sonntag GW Nottuln.