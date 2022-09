Bundesliga-Atmosphäre in Ochtrup

Die U 19 des SC Preußen Münster stellt sich am Samstag in Ochtrup vor. Im Volksbankstadion des FC Lau-Brechte treffen die jungen Adlerträger auf die Vertretung des SV Meppen. Beide Teams sind in der Bundesliga unterwegs, was eine Partie von gehobener Qualität verspricht.

Am Samstag (17. September) wird um 12.30 Uhr im Volksbankstadion das Testspiel der U 19-Vertretungen des SC Preußen Münster und des SV Meppen angepfiffen. Beide Mannschaften spielen in der Bundesliga – der SCP in der Staffel West, die Emsländer in der Staffel Nord-Nordost. Gastgeber ist der FC Lau-Brechte, der bereits zum dritten Mal innerhalb von rund einem Jahr eine Partie auf diesem Niveau in seinem Stadion anbietet. Eine Eintrittskarte kostet drei Euro, Kinder haben freien Eintritt.