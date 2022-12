Chancen für zwei Spiele vertan

Ochtrup

Die dritte Saison-Niederlage hintereinander und die erste in ihrem Wohnzimmer bezogen die Landeligahandballer des SC Arminia Ochtrup. Am Samstagabend verloren die Arminen mit 30:34 (16:19) gegen den TV Vreden in der gut besuchten Sporthalle am Schulzentrum, vor allem weil sie nicht in der Lage waren, unzählige glasklare Möglichkeiten in Tore umzumünzen.

-lem-