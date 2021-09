Christian Woltering will Feuer unter dem Dach

Am Samstag wird in der Halle I des Ochtruper Schulzentrums wieder richtig was los sein. Dann starten Arminia Ochtrups Handballer in die neue Landesligasaison. Gegner ist Eintracht Hiltrup. Trainer Christian Woltering hat einen Wunsch.

In Ochtrup wird wieder Handball gespielt: Und zwar am Samstag, wenn der SC Arminia Aufsteiger Eintracht Hiltrup zum heißen Tanz um zwei Landesligapunkte erwartet. Die Favoritenrolle will Christian Woltering nicht annehmen, man sei aber gut vorbereitet, so der Trainer: „Wir haben viel am Positionsangriff gearbeitet und in den letzten Wochen die Defensive in den Mittelpunkt gestellt.“ Was er sich wünscht? „Eine volle Halle, die Feuer unter dem Dach macht, sodass sich der Funke auf uns überträgt.“ Ein festes Schulterklopfen vom Trainer hat sich Thorben Mieling verdient. Der aus der U 23 gekommene Kreisläufer präsentierte sich in der Vorbereitung von seiner besten Seite. Einlass ist am Samstag bis maximal 17.55 Uhr. Es gilt die 2G-Regel. Das heißt, dass nur Geimpfte und Genesene in den Genuss des Punktspiels kommen.