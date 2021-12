Clemens Gude nicht mehr Sportleiter des FSV Ochtrup

Beim 2:0-Sieg in Nordwalde am 19. Dezember stand Clemens Gude noch an der Seitenlinie. Damit ist es jetzt vorbei: Der 58-jährige Fußballkenner scheidet als Sportlicher Leiter der FSV-Senioren und als begleitender Trainer der ersten Mannschaft aus.

Foto: Marc Brenzel