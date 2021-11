Clemens Gude verstärkt das Trainerteam des FSV Ochtrup

Nach dem Fehlstart in die Saison hat sich der geschäftsführende Vorstand des FSV Ochtrup entschlossen, den Trainerstab der ersten Mannschaft zu vergrößern. Ab sofort unterstützt Clemens Gude die beiden Spielertrainer Christopher Ransmann und Jannik Holtmann. Erstes Ziel ist es, dass Abstiegsgespenst zu vertreiben. Gude betonte, dass es keine Alibis mehr gibt.

Clemens Gude (l.) sitzt am Sonntag auf der FSV-Bank, um Jannik Holtmann (2.v.l.) und Christopher Ransmann (2.v.r.) zu unterstützen.

Beim Fußball-A-Ligisten FSV Ochtrup wird der Trainerstab ab sofort von Clemens Gude erweitert. Der 58-Jährige setzt sich am Sonntag in der Partie beim Borghorster FC II auf die Bank, um von dort aus die beiden Spielertrainer Christopher Ransmann und Jannik Holtmann zu unterstützen. Diesen Entschluss fasste der geschäftsführende Vorstand des Vereins nach dem Fehlstart, den die als Titelanwärter in die Saison gegangene Mannschaft (zehn Punkte nach elf Spielen, Platz 14) hingelegt hat.